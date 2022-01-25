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影／參選北市長？ 陳時中妙回「這年齡層」對他最有好感

聯合報 / 記者許政榆楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

縣市長選舉年底登場，立委蔣萬安據傳將在年後宣布參選台北市長，藍營評估蔣萬安最大勁敵則是衛福部長陳時中。日前民進黨立委鄭運鵬根據民調分析，蔣萬安支持度約40%、陳時中29%，但在40歲以下，蔣萬安則是大輸陳時中。對此是否增加參選意願？陳時中回應「我在小學四、五年級的好感度最佳，我收到的信也是以這個年齡層最多。」

根據《鏡週刊》報導，蔣萬安近期積極走訪各地，拜會地方仕紳。蔣萬安的選戰策略，預計會以「後疫情時代」當作主軸，並在年後發表市政願景與政見，藍營內部評估，蔣萬安最大的勁敵是陳時中，地方也開始喊出「抗中（陳時中）保台（台北市）」的口號，替蔣萬安鋪路。

不過，鄭運鵬分析「2022台北市長可能人選」民調，若國民黨派蔣萬安、對決民進黨推派陳時中、以及北市副市長黃珊珊，蔣萬安支持度40%，陳時中29%，黃珊珊則只剩19%。用年齡交叉進一步分析會發現，39歲以下則是陳時中大勝，認為蔣萬安支持度只有長輩、深藍的基本盤選票。

對於民調顯示勝過蔣萬安，是否會增加參選台北市長意願？陳時中並未正面回應是否參選，則妙回「我在小學四、五年級的好感度最佳，我收到的信也是以這個年齡層最多。」

陳時中 北市

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