洪秀柱：藍永遠不可能跟綠合 柯文哲講的話都有點奇怪

對於台北市長柯文哲表示，沒有意願和國民黨「藍白合」，甚至還說乾脆「藍綠合」，讓白來打敗。國民黨前主席洪秀柱受訪表示，這就個人意願，但藍怎麼和綠合？藍永遠不可能跟綠合，思想觀念差太多了，柯文哲講的話都有點奇怪了。

洪秀柱說，如果說大家的合作能夠創造更好的結果，犧牲小我，完成大我，在大我勝利的格局，每個黨都能夠有所讓步，來合是很好的一件事情。基本上她個人認為，在面對目前這樣一個艱困的局勢，如果有大家聯盟合作的話，把這個不公不義的政府給拉下來。

對於是否擔心台北市沒藍白喬好，民進黨會漁翁得利？洪秀柱表示，如果說藍很強就不怕，就怕自己不團結，畢竟台北市還是藍比較占優勢，但最重要還是人選的問題，人選如果處理的不好，或出現的人選不是很強，黨內又不能把所有的力量團結，說什麼也都沒有用了。

對於國民黨支持度創新低，洪秀柱表示，國民黨自己要深自檢討，跟一連串的公投失利、輔選失敗、罷免沒有成功都有相當的因素。但一時的成敗不要影響自己堅定前進的腳步，自己認為自己應該堅守但價值，應該行走的路線，就勇往直前，相信人民也會給予支持的，不要因為一時的失敗，就喪失了自己的立場，甚至失去自己的靈魂，她覺得這是不可以的。

對於外界批評和黨主席朱立倫領導不力有關，洪秀柱也幫朱立倫緩頰說，朱立倫上任時間短，也別過於太苛責，現在苛責是沒有意義的。只有怎麼樣能夠記取教訓，重新團結往前走，不要忘了2022地方選舉是很重要的一件事。