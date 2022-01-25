赴柬埔寨「掏金」卻成詐騙共犯 外交部籲提高警覺

外交部今指出，我國駐胡志明市辦事處近3個月以來，陸續接獲10多起國人或在台家屬陳情，有國人前往柬埔寨工作，卻淪為詐騙集團共犯，並遭到拘禁及扣押護照的案件。

外交部與駐胡志明市辦事處接獲相關通報後，已在第一時間提供協助，同時也呼籲國人應慎選海外工作，切勿抱持僥倖心態，以免得不償失。

外交部發言人歐江安今在線上例行記者會表示，依據駐處瞭解，詐騙集團大多先以高薪與優渥的待遇吸引我國年輕人前往柬國「淘金」，到了當地後才得知必須從事詐騙工作，並且隨即遭到扣押護照、限制行動自由；若國人抵抗，就會遭到毆打或被轉賣其他公司。

另外，若國人主動要求離職，詐騙集團就以雙方已簽署工作契約為由，向國人索取機票、食宿費用，金額約1萬元至3萬元美元不等；這些遭到誘騙工作的國人在駐胡志明市辦事處的協助下，雖然最終都順利脫困返國，但這樣的經歷已經造成國人的身心受創，金錢也平白損失。

外交部再呼籲，若國人有意前往柬埔寨工作，務必事先查明任職公司在柬國登記情形，從事的產業類別是否符合當地法令，審慎評估工作內容與性質，注意契約內容，並且循合法、正常的管道申請入境工作，以免觸法、危及人身安全。

外交部表示，國人在柬埔寨境內若遭遇急難狀況需要協助，可撥打我國駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話: +84-903927019；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話: 0800-085-095，以獲得必要的協助。