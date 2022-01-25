縣市議員掌破兆預算財產申報卻免公告 立委籲修法檢討

年底就是地方公職人員選舉，公民監督國會聯盟今與跨黨派立委舉行記者會指出，執掌全國1.2兆元地方政府預算的縣市議員，財產申報資料卻不用公告上網，民眾要調閱也困難重重，在貪污、詐領公款等事件頻傳情況下，陽光法案應修法檢討，讓陽光照進地方議會，斷絕黑金派系。

公督盟指出，根據《公職人員財產申報法》第6條，部會首長、立委、直轄市長、縣市長需定期申報財產並上網公告，但卻獨漏地方議會議長、副議長及近千名議員，民眾只能至監察院查閱，而且僅限現場翻閱，不能抄錄、影印，攜出，相當不合理，「擺明著刁難民眾！」

公督盟呼籲，立法院應將《公職人員財產申報法》第6條修正案列為下會期優先法案，明訂直轄市、縣市議員含候選人的財產申報資料應上網公開，並於年底大選前適用，而監察院、法務部在選舉前，也應修正《公職人員財產申報資料審核及查閱辦法》，移除不得抄錄、攝影、影印等規定，另在未修法前，現任議長、副議長、議員也應自律公布財產申報資料，以昭公信。

民進黨立委劉世芳表示，縣市議員、鄉鎮市長參選人高達4000至5000人，財產申報資料卻不需公開上網，法律上有漏洞，並有黑金介入地方政治的疑慮，是陽光法案中的陰影，希望透過修法，讓陽光照射到民選議員，回應民眾期待。

時代力量立委王婉諭表示，時力早已提過陽光法案修正草案，公開地方議員財產申報資料，但先前詢問法務部態度，卻得到「目前查閱已達到公開透明」的回應。她也質疑，監察院歷年抽查財產申報資料中，直轄市、縣市議員比例相當低，法務部的說明宛如笑話。

民眾黨立委邱臣遠表示，不管是中央還是地方民代，都應該接受人民檢驗，陽光法案執行是清廉政府的根本，為了維護公開透明的民主原則，希望朝野一同努力推動修法。