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台美副總統可望會晤？外交部：與各國代表「自然互動」

聯合報 / 記者張加／即時報導
副總統賴清德（中）出訪宏都拉斯，他登機前在桃園機場B9國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影
副總統賴清德（中）出訪宏都拉斯，他登機前在桃園機場B9國賓門發表談話。記者黃仲明／攝影

副總統賴清德今率團前往宏都拉斯參加新任總統就職典禮，外界關注賴是否可望會晤出席典禮的美國副總統賀錦麗；外交部發言人歐江安今表示，相信賴副總統會與出席典禮的各國代表「自然互動」。

中美洲友邦宏都拉斯將於當地時間27日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，美國總統拜登指派賀錦麗（Kamala Harris）出席，蔡英文總統指派賴副總統擔任特使率團前往祝賀，兩人互動備受關注。

歐江安今在外交部線上例行新聞說明會指出，賴副總統擔任總統特使出席宏都拉斯新任總統就職典禮時，相信他會與宏都拉斯新政府，以及出席典禮的各國代表進行「自然的互動」；外交部會持續與各方保持密切溝通，進行適當安排，也希望能藉此場合與各國代表互動，拓展台灣與相關友好國家的往來。

記者詢問，卡斯楚團隊是否承諾上任後不會外交轉向？歐江安回應，雙方已建立良好互動與溝通，相信宏都拉斯方面也充分感受到我方的善意，以及我方對於宏都拉斯邦誼的重視。

歐江安並說，未來會與卡斯楚政府密切合作，就卡斯楚所重視的優先施政項目，包括創造就業、經濟復甦、教育、公衛、醫療相關領域進行磋商，共同繼續推動有利於兩國發展還有人民福祉的合作計畫；我方也相信宏都拉斯新政府上台後，台宏關係會更緊密友好。

至於賴清德過境美國期間與美方的互動，歐江安指出，會安排賴副總統與美方政要通話或視訊會議，也會與洛杉磯和舊金山僑界領袖視訊互動，因疫情嚴峻，目前所有節目都規畫以線上方式進行；有關賴副總統過境行程以及與美方官員互動的情形，外交部按照往例會適時對外說明。

歐江安表示，美國拜登政府上任後，美方一再以具體行動展現對台灣支持，這次賴副總統過境，美方也按照安全、舒適、便利、尊嚴的原則，為特使團提供高規格的禮遇與接待，相信台美雙方可以持續在現有的良好堅實基礎之上，穩健深化全方位夥伴關係。

賴清德率領的特使團今啟程，去程將在美國洛杉磯停留一晚，27日轉赴宏都拉斯訪問，返程經美國舊金山停留一晚，全團預計30日晚間返抵台灣。

宏都拉斯 美國 歐江安

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