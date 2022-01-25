郝龍斌拋2022北市藍白合 子弟兵議員游淑慧說這八個字

今年底北市長、北市議員選舉，台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧今天表示，今年年底大選， 很多媒體關注國民黨跟民眾黨有沒有可能藍白合作，她個人的想法很簡單8個字「能談就談，要戰就戰」，國民黨可以拋出想法，但不一定會落實，因為關於議員席次，和對方過去的誠信歴史，也是很大問題。

民眾黨北市議員擬參選人、學姊黃瀞瑩昨天接受廣播專訪表示，她第一時間聽到郝龍斌拋出藍白合說法，正在開車「差一點煞車踩下去....，差一點油門、煞車踩錯」，黃說，藍白合會讓民進黨漁翁得利，甚至對國民黨來說，如果國民黨對選戰有信心，為什麼還有十個月就喊藍白合？她當然不會支持讓蔣萬安當民眾黨北市議員選戰的母雞。

對於藍白合看法，議員游淑慧今天也表示，政黨的競合，每個政黨都會思考對自己最有利的方式，國民黨可以拋出想法，但是不一定就會落實。因為關於市議員席次，和對方過去的誠信歴史，也是很大的問題。

游淑慧說，其實，政黨的競合戰略只是選戰的一環，但每個候選人的政見和形象，才是市民更重要的考量。