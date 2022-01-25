快訊

陳時中指口罩若升級「會不夠戴」？ 業者揭是量拉不起來才沒推廣

20萬被回收！員工爆鴻海子公司尾牙抽獎不算數 公司曝重抽理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郝龍斌拋2022北市藍白合 子弟兵議員游淑慧說這八個字

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

今年底北市長、北市議員選舉，台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧今天表示，今年年底大選， 很多媒體關注國民黨跟民眾黨有沒有可能藍白合作，她個人的想法很簡單8個字「能談就談，要戰就戰」，國民黨可以拋出想法，但不一定會落實，因為關於議員席次，和對方過去的誠信歴史，也是很大問題。

民眾黨北市議員擬參選人、學姊黃瀞瑩昨天接受廣播專訪表示，她第一時間聽到郝龍斌拋出藍白合說法，正在開車「差一點煞車踩下去....，差一點油門、煞車踩錯」，黃說，藍白合會讓民進黨漁翁得利，甚至對國民黨來說，如果國民黨對選戰有信心，為什麼還有十個月就喊藍白合？她當然不會支持讓蔣萬安當民眾黨北市議員選戰的母雞。

對於藍白合看法，議員游淑慧今天也表示，政黨的競合，每個政黨都會思考對自己最有利的方式，國民黨可以拋出想法，但是不一定就會落實。因為關於市議員席次，和對方過去的誠信歴史，也是很大的問題。

游淑慧說，其實，政黨的競合戰略只是選戰的一環，但每個候選人的政見和形象，才是市民更重要的考量。

北市 國民黨 游淑慧

延伸閱讀

蔣萬安參選北市長「蔣家」是包袱？郝龍斌：絕不是負債

郝龍斌：龐建國受癌症所苦 又對國家和國民黨失望

選罷雙輸責任切割？游淑慧嘆：國民黨2022命運難料

韓國瑜設宴北市藍議員引復出遐想 游淑慧：想太多

相關新聞

出訪宏國將啟程 賴清德：代表中華民國台灣傳達祝福

副總統賴清德今天上午將啟程出訪宏都拉斯，行前賴清德在機場發表談話指出，將以蔡英文總統特使的身分，代表中華民國台灣前往友邦...

郝龍斌拋2022北市藍白合 子弟兵議員游淑慧說這八個字

今年底北市長、北市議員選舉，台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧今天表示，今年年底大選， 很多媒...

縣市議員掌破兆預算財產申報卻免公告 立委籲修法檢討

年底就是地方公職人員選舉，公民監督國會聯盟今與跨黨派立委舉行記者會指出，執掌全國1.2兆元地方政府預算的縣市議員，財產申...

高雄疫情延燒累計50例 社區篩檢站持續篩檢

高雄港埠爆發群聚感染，Omicron疫情持續延燒，目前累計已經有50例，市府今天下午也將公布最新的確診個案足跡。目前高雄...

台美副總統可望會晤？外交部：與各國代表「自然互動」

副總統賴清德今率團前往宏都拉斯參加新任總統就職典禮，外界關注賴是否可望會晤出席典禮的美國副總統賀錦麗；外交部發言人歐江安...

影／賴清德出訪宏國 代表中華民國前往祝福

副總統賴清德今天上午啟程出訪宏都拉斯，以蔡英文總統特使的身分前往祝賀，代表中華民國台灣前往友邦宏都拉斯，參加宏國第一位女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。