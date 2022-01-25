國民黨團未出席總預算朝野協商 原來參加他的告別式

立法院今天上午10點繼續朝野協商中央政府總預算，昨天帶頭散會的國民黨團，今天卻未出席，原來是要去參加前立委龐建國告別式，朝野商定今天下午3點繼續開會，並協議將剩下的總預算案一次審完。

昨天協商審查到促轉會預算時，國民黨團總召費鴻泰則說，促轉會為何說蔣經國圖書館為何是威權？日後李登輝圖書館成立是否也叫威權？柯建銘立即表示「李登輝是民主先生」，費鴻泰突然拍桌暴怒說「柯建銘，你憑什麼插嘴？」，隨即帶黨團成員離開。

民進黨團總召柯建銘說，昨天大家吵架後，激情過後總是要沉澱冷靜，疫情這麼嚴重，群聚在臨時會是最壞示範，行政院長蘇貞昌今早開擴大疫情會報，全國都為疫情緊張，不需無謂的吵架，冷靜來談，費總召說下午2點要參加龐建國告別式，要覆蓋黨旗，下午三點再朝野協商，予以尊重。

柯建銘說，國民黨也清楚表達下午三點後把全部走完，協商總是一種攻防，他已經協商20年以上，會上也盡量插科打諢讓大家輕鬆點，既然總數已決定，大家都有底，早點讓大家回家過年。

民眾黨總召邱臣遠說，希望和諧狀態下速審，請柯總召跟在野黨好好溝通，加速、從嚴走完，才是全民期待 ，口角、對立大可不必。

時代力量立委陳椒華說，很遺憾在會期中發生，像是費鴻泰說不給小黨簽提案，甚至輾壓提案，大黨不要動不動不給連署，好的小黨存在，對台灣才是好的。

游錫堃說，上周一到現在剩1569案，等於已經協商5500多案，雖然協商一波三折，但也是有進度，朝野協商過程對各項提案有不同意見，但共同點就是希望國家更好，民主國家本就是這樣吵吵鬧鬧，才是言論自由國家，如果沒有國會做平台吵吵鬧鬧，就會變成專制，一鬧起來就是要打仗， 民主可貴就是要包容各種不同意見。

游錫堃說，國會結構在2020年就決定，是一個民意的展現，也要尊重民主結果，民主不是完美制度，但是最好制度，「民主會有更多缺點，那我們就更民主。」

柯建銘聽後也說「民主的路本就有風有雨，一步步走上去」，游錫堃最後裁示下午3點繼續開會。