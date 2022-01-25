蔣經國基金會董事曾任中國政協委員 時力質疑正當性

蔡英文總統日前出席「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕典禮時，肯定蔣經國「抗中保台」立場，引發各界熱議。時代力量立法院黨團今與歷史學者舉行記者會批評，蔡總統不應遺忘民主歷史的傷痕，退讓民主憲政價值，並爆料政府捐助近4成的蔣經國基金會董事中，竟有前中國政協委員，具正當性疑慮。

輔仁大學歷史系教授陳君愷指出，以蔣經國為名的紀念園區，與民進黨高呼的轉型正義背道而馳，蔣經國受景仰與白色恐怖與228事件緊密連結，而威權統治者清除異議者後，隨即要進行洗腦，蔣經國看似起用台籍青年，另一方面卻打壓台灣文化，「蔣經國的洗腦工作，比蔣介石的清洗更加狠辣」。

立委王婉諭表示，2009年民進黨曾在中常會邀請前國史館館長張炎憲以「蔣經國的歷史評價」為題演說，時任黨主席的蔡英文在會後大力批評前總統馬英九，片面神話蔣經國時代的美好，如今蔡總統對於蔣經國「抗共保台」的讚揚，無疑也是在片面神話當時的獨裁政權，「民進黨不應高舉轉型正義大旗，卻回頭肯認威權統治者的豐功偉業；不應與國民黨隨之起舞，忘卻前人的深痛」。

邱顯智指出，蔣經國基金會雖是民間基金會，但政府捐助比例高達4成，基金會董事橫跨產、官、學、政四界，如宏達電董事長王雪紅、遠東集團董座徐旭東、台積電前董事長張忠謀、國民黨前主席連戰、親民黨主席宋楚瑜及中研院正副院長與許多著作等身的中研院院士。

邱顯智並質疑，蔣經國基金會其中一位董事劉遵義，除了是前香港中文大學校長，更是中共官方的統戰組織「中國人民政治協商會議」第11屆和第12屆的政協委員，甚至也曾是中國國營企業「中國主權基金中投公司」香港子公司的董事長，有一定程度的官方色彩的蔣經國基金會，聘請其擔任董事，是否妥當？

立委陳椒華表示，蔣經國的「抗共保台」是為了鞏固自身利益，現在政府應著力的「抗中保台」，是要捍衛台灣人民爭取的民主自由不被中國軍事外交壓迫或經濟文化統戰所剝奪，針對科學城物流、高雄港65、66號碼頭等被中資滲透的狀況，政府應正視並防範。