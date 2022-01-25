快訊

陳時中指口罩若升級「會不夠戴」？ 業者揭是量拉不起來才沒推廣

20萬被回收！員工爆鴻海子公司尾牙抽獎不算數 公司曝重抽理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣經國基金會董事曾任中國政協委員 時力質疑正當性

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團今與輔仁大學歷史系教授陳君愷(右1)舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量立法院黨團今與輔仁大學歷史系教授陳君愷(右1)舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

蔡英文總統日前出席「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕典禮時，肯定蔣經國「抗中保台」立場，引發各界熱議。時代力量立法院黨團今與歷史學者舉行記者會批評，蔡總統不應遺忘民主歷史的傷痕，退讓民主憲政價值，並爆料政府捐助近4成的蔣經國基金會董事中，竟有前中國政協委員，具正當性疑慮。

輔仁大學歷史系教授陳君愷指出，以蔣經國為名的紀念園區，與民進黨高呼的轉型正義背道而馳，蔣經國受景仰與白色恐怖與228事件緊密連結，而威權統治者清除異議者後，隨即要進行洗腦，蔣經國看似起用台籍青年，另一方面卻打壓台灣文化，「蔣經國的洗腦工作，比蔣介石的清洗更加狠辣」。

立委王婉諭表示，2009年民進黨曾在中常會邀請前國史館館長張炎憲以「蔣經國的歷史評價」為題演說，時任黨主席的蔡英文在會後大力批評前總統馬英九，片面神話蔣經國時代的美好，如今蔡總統對於蔣經國「抗共保台」的讚揚，無疑也是在片面神話當時的獨裁政權，「民進黨不應高舉轉型正義大旗，卻回頭肯認威權統治者的豐功偉業；不應與國民黨隨之起舞，忘卻前人的深痛」。

邱顯智指出，蔣經國基金會雖是民間基金會，但政府捐助比例高達4成，基金會董事橫跨產、官、學、政四界，如宏達電董事長王雪紅、遠東集團董座徐旭東、台積電前董事長張忠謀、國民黨前主席連戰、親民黨主席宋楚瑜及中研院正副院長與許多著作等身的中研院院士。

邱顯智並質疑，蔣經國基金會其中一位董事劉遵義，除了是前香港中文大學校長，更是中共官方的統戰組織「中國人民政治協商會議」第11屆和第12屆的政協委員，甚至也曾是中國國營企業「中國主權基金中投公司」香港子公司的董事長，有一定程度的官方色彩的蔣經國基金會，聘請其擔任董事，是否妥當？

立委陳椒華表示，蔣經國的「抗共保台」是為了鞏固自身利益，現在政府應著力的「抗中保台」，是要捍衛台灣人民爭取的民主自由不被中國軍事外交壓迫或經濟文化統戰所剝奪，針對科學城物流、高雄港65、66號碼頭等被中資滲透的狀況，政府應正視並防範。

蔣經國 民進黨 時代力量

延伸閱讀

蔡英文肯定蔣經國爆綠營反彈 蘇貞昌：轉型正義會持續

蔡英文肯定蔣經國 時力批：記得轉型正義承諾？

蔡英文肯定蔣經國 侯友宜：對貢獻中華民國的人永遠感激

蘇貞昌批蔣經國 藍：民進黨心口不一與蔣路線背道而馳

相關新聞

總統府官網誤植山寨國旗4年半 預算遭卡關一夜更正

總統府官網國旗2017年7月遭時任國民黨文傳會副主委的現任立委洪孟楷質疑「矮胖」成山寨國旗，但4年半均未更正。洪審查今年...

出訪宏國將啟程 賴清德：代表中華民國台灣傳達祝福

副總統賴清德今天上午將啟程出訪宏都拉斯，行前賴清德在機場發表談話指出，將以蔡英文總統特使的身分，代表中華民國台灣前往友邦...

郝龍斌拋2022北市藍白合 子弟兵議員游淑慧說這八個字

今年底北市長、北市議員選舉，台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧今天表示，今年年底大選， 很多媒...

縣市議員掌破兆預算財產申報卻免公告 立委籲修法檢討

年底就是地方公職人員選舉，公民監督國會聯盟今與跨黨派立委舉行記者會指出，執掌全國1.2兆元地方政府預算的縣市議員，財產申...

台美副總統可望會晤？外交部：與各國代表「自然互動」

副總統賴清德今率團前往宏都拉斯參加新任總統就職典禮，外界關注賴是否可望會晤出席典禮的美國副總統賀錦麗；外交部發言人歐江安...

影／賴清德出訪宏國 代表中華民國前往祝福

副總統賴清德今天上午啟程出訪宏都拉斯，以蔡英文總統特使的身分前往祝賀，代表中華民國台灣前往友邦宏都拉斯，參加宏國第一位女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。