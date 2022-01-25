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新黨送蔣萬安藍白豆腐 籲別當戰鬥藍媽寶

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新黨送藍白豆腐給國民黨立委蔣萬安。圖／新黨提供
新黨送藍白豆腐給國民黨立委蔣萬安。圖／新黨提供

新黨大黃蜂團隊上午舉行記者會，特別製作一份上藍下白的豆腐，諷刺國民黨罷昶補選雙輸後，戰鬥藍就高喊要藍白合作，還要台北市副市長黃珊珊禮讓，簡直是不爭氣，只想吃「藍白合豆腐」，所以特別製作「藍白豆腐」要送擬參選台北市長的蔣萬安，希望他爭氣點，不要只想躲在舒適圈，當戰鬥藍的「媽寶」。

大黃蜂團隊召集人王萬邦表示，從去年民進黨疫苗政策失當造成800多條人命枉死，當時藍軍許多民代在與民進黨對抗時，蔣萬安就神隱不作為，只想自己布樁。之後的刪Q、四大公投、罷昶、中二補選，蔣萬安雖加入戰鬥藍，但戰鬥成績在哪裡? 連無黨籍的高金素梅都不如。現在找藍軍長輩出來說項，要「黃珊珊禮讓」，簡直是讓人看破手腳，像個藍軍媽寶，不如先想想能做甚麼來彌補，重新爭取藍軍的支持。

大黃蜂團隊副召集人、新黨輿情中心主任季節表示，面對民進黨政府積極推動去蔣化考慮將中正紀念堂的蔣公銅像移除，蔣萬安人呢？不僅平常不敢全力捍衛曾祖父的名譽，連去年四大公投宣傳期間，也只敢針對反萊豬公投力挺，這樣的態度，如何能藍營民眾相信他可以成為戰鬥藍？當選之後能夠對抗民進黨中央政府的種種惡行，捍衛人民的權益與藍營的主張？

大黃蜂團隊成員、新黨主席辦公室秘書陳品維呼籲，戰鬥藍不要變成豆腐藍，國民黨戰鬥藍應該要做的是壯大自己，而不是一味的想靠別人靠合作。

王萬邦表示，現在離縣市長選舉還有10個月，奉勸國民黨的明星諸侯們，現在是「看衰國民黨」大於「討厭民進黨」，不要只想著吃別黨的豆腐，好好拿出戰鬥力與成績，如果還是「政策不沾鍋、對戰不表態」，只圖自己歲月靜好，讓同志友軍去負重前行，我們會「含淚不投」你們這些寄生媽寶，也告訴中廣董事長趙少康唯有去掉媽寶，戰鬥藍才能重新再起。

民進黨 媽寶 蔣萬安

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