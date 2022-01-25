出訪宏國將啟程 賴清德：代表中華民國台灣傳達祝福

副總統賴清德今天上午將啟程出訪宏都拉斯，行前賴清德在機場發表談話指出，將以蔡英文總統特使的身分，代表中華民國台灣前往友邦宏都拉斯參加新任總統卡斯楚就職典禮，傳達我國人民衷心的祝福。除了將與卡斯楚會晤外，同時也會和各友邦及理念相近友好國家的元首或特使互動交流，讓國際社會感受到台灣的努力，了解台灣是一個值得信任及交往的朋友。

賴清德表示，這是擔任副總統以來第一次出訪，雖然疫情嚴峻，但可以為國服務，是榮耀、也的責任，將帶著蔡總統的期許，在過境美國之後，把台灣的祝福帶到中美洲。

賴清德說，宏都拉斯是我國重要友邦，去年台宏建交剛好滿80周年，兩國相互扶持一起走過艱辛歲月，關係密切友好，今天我國不畏疫情，遠赴宏都拉斯祝賀卡斯楚就職，就是要表達台灣珍惜台宏兩國邦誼，以及對宏國的支持。在疫情爆發之初，我國即提供宏國各項協助，持續與宏國政府及人民並肩抗疫，這次訪問也特地用專機運送多種國產防疫物資，希望在卡斯楚上任的第一天，就以具體的行動和實際的作為表達對宏國新政府施政的堅定支持。

賴清德指出，衷心感謝宏都拉斯多年來在國際上為台灣發聲，支持台灣參與聯合國，世界衛生組織，國際民航組織及國際刑警組織等，協助台灣開拓國際空間。台灣也積極協助宏國各項災害重建工作，並大力支持其農牧產業、公衛醫療、教育及獎學金等各種合作計劃，且都有顯著成效，雙邊貿易也逐漸增長。

賴清德表示，尤其去年11月大選，卡斯楚及三位副總統在創歷史新高的68%投票率下，以超過半數51 %的得票率高票當選，顯見人民對宏國新政府充滿期待，卡斯楚準備展開新政之時，台灣將秉持「踏實外交」、「互惠互助」的精神，深化與宏國合作，共同克服種種困難，以增進兩國人民福祉。

賴清德說，此行也將代表蔡總統為所有在海外打拼的僑民，台商及駐外人員加油打氣，感謝大家在海外但心在台灣所做的努力和付出，讓台灣走向世界的路變得更為寬廣。