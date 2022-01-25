最新民調／反福島食品比例大降 仍過半不支持開放

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，三成九民眾基本上會支持蔡政府開放日本福島及周邊縣市農產品及食品進口，五成五不支持。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，比較最近兩次民調結果，一次是前年9月，一次是今年1月，支持開放者增加10.5個百分點，反對者減少10.9個百分點，這不能不說是台灣人態度的一個大翻轉。

細部民調資料顯示，12.3%非常支持開放福島食品，26.5%還算支持，17.5%不太支持，37.1%一點也不支持，6.7%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，若蔡政府近期就宣布開放，將遭遇全國明顯過半數民意反對，但相對開放美國萊豬進口時所遭遇的強大民意杯葛，已弱化許多。

游盈隆分析，民眾對開放日本福島及周邊縣市農產品和食品進口態度，五年多來，從原本超過四分之三反對，到現在只有明顯過半反對，以及原本只有不到兩成贊成，到現在接近四成贊成，其間還經過2018年公投，國人態度大轉變，有三個因素。

游盈隆表示，第一、當去年五月台灣疫情爆發，疫苗嚴重短缺時，日本適時伸出援手，先後援助 超過四百萬劑AZ疫苗，相當程度解決台灣燃眉之急；第二、近幾年從安倍內閣、菅義偉內閣到現任岸田內閣，都強烈關切台海情勢， 都公開具體表達台海有事不會坐視的立場與態度；第三、去年四大公投過程中，在反萊豬公投議題，蔡政府提出新且較完整論述，將開放美國萊豬進口政策連結到國際貿易與台美關係，不侷限在食安問題上， 這可能在相當程度上改變了台灣人對類似議題的想像。