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蔡蘇民調緩步上揚 民進黨支持度逼近國民黨二倍

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統聲望達49.6％，逼近五成。圖／台灣民意基金會提供
蔡英文總統聲望達49.6％，逼近五成。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，蔡英文總統聲望達49.6％，對蘇內閣滿意度也達51.6％，重回民調五成大關。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡總統賴民進黨近期看似連戰皆捷，聲望並沒有一飛沖天，但緩步上揚是事實；而蘇內閣已再度贏回過半數人民的肯定和支持，

總體而言，蘇內閣三年來的表現其實是受到多數台灣人肯定的。

民調顯示，針對蔡總統聲望調查結果，15.1%非常贊同，34.6%還算贊同，21.7%不太贊同， 19.6%一點也不贊同，9.1%沒意見、不知道或拒答；換言之，近五成基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同，贊同者比不贊同者多8.4個百分點。

游盈隆表示，過去一個月，經歷激烈的中二補選與罷昶投票，蔡總統都親自督軍指揮，成功地攻下一席立委，守住一席立委，照理說民進黨大獲全勝，蔡總統聲望應該水漲船高才對，但實際上只是聲望略升3.4個百分點。

游盈隆說，蔡總統接下來能否一躍而上重返5字頭，重溫2020年一整年至2021年前四個月高民意支持度的美好往日時光？從許多方面來看，並不容易。擺在眼前的挑戰仍多，其中包括嚴峻的新冠疫情、兩個超級燙手山芋地制法與福到食品問題、暗潮洶湧的黨內6都16縣市長提名、兩岸不定時炸彈等等，一切端看蔡總統的後續作為。

民調顯示，針對行政院長蘇貞昌所領導的內閣滿意度調查結果，14.1%非常滿意，37.5%還算滿意，19.5%不太滿意，21.6%一點也不滿意， 7.4%沒意見、不知道、拒答。換言之，約五成二基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，四成一不滿意，滿意比不滿意多10.5個百分點。

游盈隆表示，三年來共24次全國性民調中，國人對蘇內閣整體施政表現，有20次滿意者多於不滿意者，4次不滿意者多於滿意者，而這4次都是在2020年5月疫情爆發之後；國人對蘇內閣施政表現的平均滿意度51.39%、不滿意度39%，整體施政成果其實是受到多數台灣人肯定。

游盈隆說，雖然不滿蘇內閣的人還是不少，批判的聲浪依然尖銳，但挺過三年，未來蘇貞昌能否一路做到底？一直做到2024年蔡總統任期結束？當一個蔡總統口中名符其實的護國院長?或參選2024年總統？外界揣測不斷。

政黨持度部分，結果顯示30.5%民主進步黨，15.6%中國國民黨，民進黨支持度已逼近國民黨二倍；其後分別為12.5%台灣民眾黨，2.1%時代力量，2.3% 台灣基進，1.9%其他政黨合計，33.8%沒特別支持哪一個政黨，0.3%不知道、拒答。

蘇貞昌內閣民調滿意度重回五成大關。圖／台灣民意基金會提供
蘇貞昌內閣民調滿意度重回五成大關。圖／台灣民意基金會提供
民進黨政黨支持度逼近國民黨二倍。圖／台灣民意基金會提供
民進黨政黨支持度逼近國民黨二倍。圖／台灣民意基金會提供

內閣 游盈隆 民調

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