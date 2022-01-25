國門之都防疫 本土群聚頻傳拉抬聲勢「拆籃框」創鄭文燦聲量最高

image source:FB/鄭文燦臉書

文／葛緯詩

台灣本土疫情快速拉警報，這一波Omicron變種病毒來得又快又急，從1月16日到23日，短短8天就累計224例本土個案，確診足跡更遍布北、中、南地區，其中，桃園市繼2021年初部桃醫院群聚、諾富特飯店群聚事件後，這次因為位於桃園市的亞旭電腦移工爆發群聚感染，再次淪為疫情區域。桃園市身為台灣的國門之都，擁有全台人流最大的桃園機場，在全球疫情大爆發之下，面對的威脅首當其衝，不只對桃園市民、第一線防疫人員來說是個挑戰，桃園市長鄭文燦在這波疫情中，也成為最頻繁遭大家檢視「防疫成績單」的縣市首長。

避免群聚下令「拆籃框」 鄭文燦聲量「拆」出一年最高峰



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/01/01~2022/01/23），桃園市長鄭文燦過去近一年的聲量趨勢，最高峰出現在去年（2021年）5月21日，當時本土疫情面臨嚴峻的挑戰，鄭文燦在防疫記者會上以避免群聚打球為由，宣布將拆除轄區內運動場的籃球框，創下1萬3486筆聲量的高峰。為了避免群聚，不要讓本土疫情進一步擴大，鄭文燦想出拆藍框的手段，展現「非常時期，非常手段」的防疫決心，有網友給予支持，但也有網友因為後來抓包拆除工人沒戴口罩，拆除現場甚至聚集超過30個工作人員，帶頭違反當時全台三級警戒「室內5人、室外10人」的限制，批評「封籃框我覺得可以啦，但是本能性的作秀就...」、「作秀作過頭」參雜不少負面聲量。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「部桃、諾富特、3+11、亞旭」 鄭文燦頻上火線拚防疫反衝出個人聲量？

進一步觀察，可以發現鄭文燦近一年的聲量高峰不只「拆籃框」，前5大高峰全都與疫情息息相關，包括捲入3+11爭議，遭爆料曾向中央建議鬆綁機組人員防疫政策，拉抬出一波聲量高峰之外，去年初部桃醫院群聚感染時，發文感謝第一線防疫人員的辛苦，表示自己與大家站在一起，吸引很多網友在下方留言加油打氣，在充滿負面消息的疫情獲得不少正面聲量，替自己扳回一城。政策上，針對北北桃禁止餐飲內用，鄭文燦宣布桃園餐廳可以開放內用，獲得不少網友誇讚有魄力，且願意替餐飲業者著想，在防疫與經濟中取得平衡。這次亞旭電子爆發大規模群聚感染，鄭文燦立刻宣布擴大萬人採檢，再次快速帶動一波個人聲量的漲勢。

力拚2024！染疫連環爆是危機也是轉機？鄭文燦防疫成績放大檢視

桃園市身為台灣的國門，擁有桃園國際機場，面臨其他縣市更多境外確診傳播的風險，恐怕會讓鄭文燦的防疫成績被更加放大檢視，不過，疫情當前，對政治人物來說，危機也是轉機，陳時中過去因為頻頻超前布署，一舉躍上神壇，有人因此支持他選市長，還有人高喊要他選總統，對於鄭文燦來說，雖然在這場疫情中難面臨更多檢視，但比起其他縣市首長，也多了更多展現個人魄力與決策能力的機會，身為外界看好有機會挑戰2024總統大選的戰將，未來聲勢如何發展，有沒有機會更上一層樓，這次本土疫情會是相當關鍵的一役。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2022年1月23日。



