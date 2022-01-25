孫大千：蔡英文的「酒駕零容忍」根本就是一句年度幹話

立法院臨時會院會昨天三讀修正通過加重酒駕罰則相關條文。蔡英文總統表示，對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰責，也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。前立委孫大千在臉書批評，蔡總統的酒駕零容忍，根本就是一句「年度幹話」。

孫大千指出，民進黨內許多重要官員都有酒駕的紀錄，然而他們仍然能夠平步青雲，坐擁權力，這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

孫大千說，酒駕上路原本就是一種蓄意致人於死的行為，然而法務部在修法的過程當中，始終不願意全面提高最低本刑，導致法官判案時有輕判的空間。酒駕肇事致死初犯就已經天理不容了，法務部卻仍然堅持最低本刑為3年以上，一定要等到再犯肇事致死，才能夠改為5年以上，這究竟是什麼鬼立法邏輯。

孫大千表示，在民進黨執政過程中，酒駕肇事致死所造成的家庭悲劇一再發生，蔡英文永遠都是用雷聲大雨點小，高高舉起輕輕放下的方式來推動修法，平息民怨，所以導致酒駕刑責的嚇阻效果極為有限。如果真的零容忍，為什麼會有一次又一次的酒駕致死事件發生呢？