藍委猛問「黃偉哲是不是線民？」 促轉會：沒辦法針對個案回應

立法院臨時會今天朝野協商中央政府總預算，審查到促轉會預算時，國民黨團質問，台南市長黃偉哲是不是線民？駐日代表謝長廷是不是線民？促轉會代理主委葉虹靈指出，沒辦法回應個案，相關前置作業都是未法制化準備；朝野協商到近晚間十點時，國民黨團總召費鴻泰質疑民進黨團總召柯建銘「插嘴」，拍桌暴怒帶領黨團成員離去，明天繼續開會。

國民黨立委洪孟楷質疑，促轉會年限一延再延，距離今年五月延任屆滿剩3個多月，往年都是二月過後申請延任，「何時要結束營業？能不能保證今年不再延任」、「已延兩年，難道能一延再延嗎？」

葉虹靈說，今年五月會將法制化作業任務銜接好，把業務銜接出去各部會，因此只編列五個月經費，一定全力以赴，總結報告的初稿77萬字也已上網。

國民黨立委曾銘宗指出，法定會期就兩年，哪有一延再延，提出主決議不准再延，並要求葉回答「黃偉哲是不是線民、謝長廷是不是線民？」

葉虹靈指出，沒辦法回應個案，針對情治單位的檔案，有些前置作業是為後續法制化做準備，誰是線民？誰是加害人？程序要依法行政。費鴻泰聽後仍要求回答，柯建銘「促轉會已說了不會針對個案回答。」

朝野討論到近期鬧得沸沸揚揚經國七海文化園區議題時，費鴻泰則說，促轉會為何說蔣經國圖書館為何是威權？日後李登輝圖書館成立是否也叫威權？柯建銘立即表示「李登輝是民主先生」，費鴻泰突然拍桌暴怒說「先不要講話，柯建銘，你憑什麼插嘴？」，柯建銘則說「趕快講不必大小聲，避免血壓高。」

費鴻泰聽後更不滿直呼「國民黨團要離開了，明天什麼時候協商再說」，並指著柯建銘大罵「我講話你插什麼嘴？」，隨即帶領黨團成員離去。柯建銘說「藉勢藉端嘛，我講話你也插嘴啊，我講李登輝民主先生有錯嗎？這麼容易生氣」，立法院長游錫堃裁示明天上午繼續開會。