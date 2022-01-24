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台灣援贈口罩、快篩試劑 帛琉總統：顯示堅實邦誼

聯合報 / 記者張加／即時報導
帛琉總統惠恕仁（右）及我國駐帛琉大使黎倩儀（左）於外交部捐贈物資前合影。圖／外交部提供
帛琉總統惠恕仁（右）及我國駐帛琉大使黎倩儀（左）於外交部捐贈物資前合影。圖／外交部提供

為協助太平洋友邦帛琉對抗新冠肺炎疫情外交部援贈62500片成人口罩、10000片兒童口罩、500劑快篩試劑等防疫物資；此外，新光醫院、秀傳醫院、泰博科技也派遣醫療團隊及捐贈醫療物資。我方人員及捐贈物資已由華航班機於22日順利運抵帛琉。

據外交部新聞稿，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）感謝台灣在帛方上周提出防疫請援需求後，即快速回應，再次顯示雙方堅實的邦誼與友好關係；惠恕仁並感謝我國在醫療人力吃緊時，仍發揮人道精神接受帛琉轉診病患，並重申對於我國政府與人民的誠摯感謝。

外交部表示，帛琉是我國重要的太平洋友邦，台帛雙方邦誼深厚堅實；外交部及駐帛琉共和國大使館將持續密切關注帛琉疫情發展，並隨時評估後續提供援助的必要性，與帛琉共同抗疫。

捐贈儀式在帛琉機場停機坪舉行，由惠恕仁與我國駐帛琉大使黎倩儀共同主持；帛琉衛生部長、國務部長等官員，以及新光醫院醫療團隊皆在場觀禮。

黎倩儀表示，面對新一波Omicron疫情，我國將致力協助友邦帛琉共同抗疫，期盼台帛雙方共同合作遏止疫情，早日恢復正常生活及雙邊往來。

外交部指出，此次援助帛琉任務，「新光吳火獅紀念醫院」派遣感染科主任黃建賢等4人醫療團隊趕赴帛琉，另捐贈1萬劑抗原快篩試劑、200劑快速PCR試劑 、65台手指型血氧機、2000片N95口罩等醫療物資；「彰濱秀傳紀念醫院」贈送動靜脈穿刺針組。「泰博科技股份有限公司」捐贈帛琉1萬劑我國產抗原快篩試劑；「中華航空」並減免部分人道物資空運費用。

外交部對於新光醫院、秀傳醫院、泰博公司及華航共同支持帛琉防疫工作的義舉，表達誠摯謝意。

帛琉 外交部 疫情

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