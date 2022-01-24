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政治人物禁止跑攤令 陳宗彥：務必配合請多體諒

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部長陳宗彥。圖／指揮中心提供
內政部長陳宗彥。圖／指揮中心提供

疫情升溫，防疫相關措施也跟著緊縮，內政部呼籲民選公職人員及政府官員，在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤。內政部次長陳宗彥今天透過臉書表示，宗教重在安定人心、護持眾生，政治貴在問政品質、回歸專業，所以節慶活動、跑攤文化都不要脫離本質，才是上策。這波限制令，就是要把無法保持社交距離、增加接觸、造成人潮擁擠、要卸下口罩的活動，暫時性的限制、禁止，請多加體諒、務必配合，一起度過疫情風暴。

為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，內政部宣布，宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

陳宗彥透過臉書指出，自從指揮中心宣布春節前防疫措施，電話就沒停過，來自政界友人、宗教團體跟餐飲店家，不是不願配合，而是詢問執行的細節，他乾脆一次說清楚。

陳宗彥說，這波限制的目的，主要是降低群聚與接觸的機會，因為Omicron病毒傳播力極強，即便是輕症也不可小覷。台灣春節前後傳統活動頻繁，又遇到地方選舉年，每個宮廟教堂、街頭巷尾、傳統市場跟婚喪喜慶都是人群聚集之所，在祈福拜票、採購試吃、搶香祭祀的場合，主辦單位要準備人手，民眾又來自四面八方，加上跑攤的民意代表（包含參選人）、政府首長，很容易造成群聚跟交叉感染，所以要加以限制。

陳宗彥也說，拜託各方聖賢達人務必遵守，因為各位是民眾的心靈依託、行為楷模，在疫情嚴峻的時刻，請負擔起關鍵的示範作用，頻繁出入不同場合，每到一處會停留又與多人接觸、交談、致意，不只增加自己被感染的機會，也可能將病毒帶到下一個場合，「真的母湯啦！」

疫情 春節 陳宗彥

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