快訊

納豆傳腦出血開刀？女友曝現況、陶子憂心「希望你平安」

提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德明率團訪宏都拉斯 可望與賀錦麗「巧遇」寒暄

聯合報 / 記者張加／即時報導
總統府19日宣布，副總統賴清德將於28日率團出訪宏都拉斯。圖／本報資料照片
總統府19日宣布，副總統賴清德將於28日率團出訪宏都拉斯。圖／本報資料照片

副總統賴清德明天將啟程出訪宏都拉斯，去程將過境美國洛杉磯，待24小時後前往宏都拉斯，賴清德在宏都拉斯除了參加新任總統卡斯楚的就職典禮，也將在宏國分別與卡斯楚及友邦貝里斯總理布里先紐舉行雙邊會談。由於美國副總統賀錦麗也確定會出席卡斯楚的就職典禮，賴清德可望與賀錦麗「巧遇」寒暄。

根據規畫，賴清德在宏都拉斯待兩夜後，將前往美國舊金山，過境24小時之後，於30日飛抵台灣，可說是緊湊的「鐵人行程」。另據了解，賴清德這次在洛杉磯及舊金山，都會與美國政要視訊對談。

這次出訪的防疫規定相當嚴格，根據規畫，全團26人加上媒體記者，規定每天都要進行快篩並回報防疫官，全團成員也將進行三次PCR篩檢，分別在啟程前、離開宏都拉斯前及回國前進行檢測，返國抵達桃園機場時，也將直接在機場進行PCR檢測。

這次出訪形式也與過去有很大不同，過境洛杉磯時，雖然僑宴取消，但仍有台僑已經準備到特使團下榻飯店歡迎賴清德，為了防疫考量，可能只會安排賴清德在遠方揮手。據悉，日前有美東台僑聽到賴清德要過境洛杉磯，準備搭機到洛杉磯參加僑宴，不過如今僑宴取消，台僑雖然失望也只能配合防疫規定。

賴清德 洛杉磯 宏都拉斯 賀錦麗

延伸閱讀

賴清德將參加宏都拉斯新總統就職 總統府公布贈禮

【專家之眼】賴清德過境訪美如關禁閉 訪宏國恐嚇跑貴賓

賴清德出訪對岸反彈 蘇貞昌：中國不應比手畫腳

賴清德宏都拉斯行會賀錦麗？ 外交部：有機會

相關新聞

賴清德明率團訪宏都拉斯 可望與賀錦麗「巧遇」寒暄

副總統賴清德明天將啟程出訪宏都拉斯，去程將過境美國洛杉磯，待24小時後前往宏都拉斯，賴清德在宏都拉斯除了參加新任總統卡斯...

賴清德將參加宏都拉斯新總統就職 總統府公布贈禮

副總統賴清德明天將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，總統府發言人Kolas...

嚇阻酒駕犯罪！蘇貞昌：除特殊情形 不應輕易准易科罰金

立法院今天三讀修正「刑法」及「道路交通管理處罰條例」，再次加重酒駕刑度、增訂併科罰金最高300萬元。初犯肇事致人重傷或死...

立院修法酒駕累犯公布姓名照片 藍委質疑無嚇阻力

立法院臨時會今天三讀修法，再次加重酒駕累犯罰則，盼透過嚴懲杜絕酒駕亂象。國民黨立委李貴敏表示，雖然行政單位在民意怒潮下做...

蔡英文肯定蔣經國 時力批：記得轉型正義承諾？

蔡英文總統上周六於「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕致詞時，肯定蔣經國堅定反共保台，並表示「每一位總統的歷史...

批修法未加重刑度 江啟臣：蔡政府是「酒駕您容忍」？

立法院今天三讀修正攸關酒駕的「刑法」和「道路交通管理處罰條例」，國民黨立委江啟臣今天表示，雖然是在最短的時間內完成立法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。