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賴清德將參加宏都拉斯新總統就職 總統府公布贈禮

聯合報 / 記者張加／即時報導
副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚的就職典禮，將致贈給卡斯楚的贈禮是一座精緻透明花器。圖／總統府提供
副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚的就職典禮，將致贈給卡斯楚的贈禮是一座精緻透明花器。圖／總統府提供

副總統賴清德明天將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，總統府發言人Kolas今天表示，賴清德將致贈給卡斯楚的贈禮已經確定，是一座長、寬各10公分，高35公分的精緻透明花器，花器中以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。

Kolas表示，該作品由台南在地的設計工藝家製作。以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。花器是經過琢磨的玻璃，冰層透光、如冰晶的唯美效果；呼應宏都拉斯新任總統卡斯楚執政100天的首要任務：「致力改善政府的透明度」。

賴清德這次前往宏都拉斯將進行「鐵人行程」，明天啟程後先過境美國洛杉磯，24小時後飛往宏都拉斯並度過兩夜，隨後飛往美國過境舊金山，待24小時之後再於小年夜飛抵台灣。

而在宏都拉斯新任總統就職前不久，總統府發布人令，由關務專長、先前任中美洲銀行董事的陳長庚出任宏都拉斯公使，本月16日生效；此政治任命引起關注，有外交人士私下說，對這項人事感到驚訝。

外交部今回應，陳長庚為銘傳大學公共事務研究所碩士，曾任財政部關政司專門委員、中華民國常駐世界貿易組織代表團參事、財政部關務署綜合規劃組組長、主任秘書、台中關副關務長、高雄關副關務長及台北關關務長，熟悉區域經貿議題，並自110年7月起擔任我國駐中美洲銀行（CABEI）董事。

外交部表示，陳長庚於CABEI積極維護我國在該行的會籍與權益，並拓展我與CABEI及中美洲地區國家的合作關係，因此奉總統任命為駐宏都拉斯共和國政務公使。

副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯。報系資料照片
副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯。報系資料照片

宏都拉斯 賴清德

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