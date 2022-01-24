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嚇阻酒駕犯罪！蘇貞昌：除特殊情形 不應輕易准易科罰金

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自蘇貞昌臉書
圖／取自蘇貞昌臉書

立法院今天三讀修正「刑法」及「道路交通管理處罰條例」，再次加重酒駕刑度、增訂併科罰金最高300萬元。初犯肇事致人重傷或死亡，就沒入車輛。同車共責罰鍰增加、酒駕累犯的年限從5年延長為10年，酒駕累犯則公布姓名、照片和違法事實 。行政院長蘇貞昌下午透過臉書表示，執意酒駕的駕駛切勿心存僥倖，否則將面對牢獄之災、車輛被沒入 、鉅額罰金的下場。

蘇貞昌指出，行政院在2019年提出嚴懲酒駕修法，加重酒駕罰鍰、新增累犯刑責，酒駕累犯致人於死，最重可處無期徒刑。並新增「同車共責」的連坐罰鍰、酒駕累犯需加裝「酒精鎖」等政策。面對酒駕的犯罪，近年來政府不僅多次修法加重刑度、罰鍰，他也在院會強調，除特殊情形外，酒駕違法不應輕易准予易科罰金，也應嚴予審查假釋條件。執意酒駕的駕駛切勿心存僥倖，否則將面對牢獄之災、車輛被沒入 、鉅額罰金的下場。

內政部長徐國勇也說，警政署自即日起至2月7日止，實施「加強重要節日安全維護工作」，持續做好治安及交通工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。他已指示警政署，督促各警察機關針對金融機構加強巡邏勤務，並就防竊、防搶、緝毒、打詐、掃黑、緝賭等治安重點，加強宣導及查緝，妥適調整勤務作為及警力部署，維護社會治安及秩序。也提醒國人務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」，安全回家最重要。

酒駕 行政院

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