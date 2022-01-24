立院修法酒駕累犯公布姓名照片 藍委質疑無嚇阻力

立法院臨時會今天三讀修法，再次加重酒駕累犯罰則，盼透過嚴懲杜絕酒駕亂象。國民黨立委李貴敏表示，雖然行政單位在民意怒潮下做出些微妥協，願接受朝野所提部分修法版本，但對累犯者而言仍是不痛不癢，酒駕零容忍不該是空話一句，更應該從民進黨政府的黨政高層開始做起。藍委林奕華也批評，沒收酒駕肇事駕駛人交通工具 ，本次修法和上一屆一樣仍無法突破，蔡政府說好的酒駕零容忍，根本就是又在打假球。

李貴敏說，現行酒駕罰則已不能說是不重，但無視法令，一再累犯的酒駕者比比皆是，包括公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，提高酒駕同乘者「連坐罰」金額等，根本不痛不癢。尤其對酒駕成癮者，只怕毫無嚇阻力，「酒駕累犯連自己與他人的安危都不顧了，還在乎多罰點錢或公布姓名嗎？有意義嗎？」

林奕華說，今日三讀通過條文實在太輕微，以民進黨在立法院人數優勢，若要嚴懲，修法其實非常容易。就沒收犯罪工具而言，現階段刑法已有相關條文，只要把酒駕者的交通工具當成犯罪工具即可沒收，但法官卻不以這樣的觀點予以沒收酒駕者交通工具。試問大家，因酒駕行為致人於死，酒駕者之車輛難道不算犯罪工具？

李貴敏提到，民進黨政府高層始終把酒駕零容忍掛在嘴邊，但事實上，官員酒駕案件仍不見處理，還毫無顧忌進用酒駕前科官員在政府服務，視法律為無物，根本不把酒駕案當回事。從駐新加坡代表江春男以降，高官酒駕層出不窮，前任行政院發言人谷辣斯甚至升任總統府發言人，連最基本的政治責任都沒有；高雄市副秘書長王啟川還曾拒絕酒測。政府對酒駕如此寬容，完全看不出杜絕酒駕的態度，基層自然管制鬆弛，勤務有一搭沒一搭，難怪去年六都酒駕致死人數，高雄、台南、桃園同居榜首，一片綠油油。

李貴敏說，酒駕零容忍，不該淪為口號。加強警方酒測臨檢強度，重判酒駕致死案件，甚至強制執行酒駕講習，都是政府想辦就辦得到的事情，就別再推託了。