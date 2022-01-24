蔡英文肯定蔣經國 時力批：記得轉型正義承諾？

蔡英文總統上周六於「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕致詞時，肯定蔣經國堅定反共保台，並表示「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」。對此時代力量今質疑，「請問蔡總統，您還記得轉型正義的承諾嗎？」

時代力量指出，蔡總統的言論不是近期政府對於蔣經國定位的單一事件，日前退輔會舉辦蔣經國懷念音樂會，副主委李文忠執筆的退輔會聲明中，將蔣經國路線定調「反共保台」，公開肯定蔣經國的「貢獻」，甚至稱蔣經國是「寧靜革命的先行者」。

時代力量表示，不論是退輔會聲明，或是蔡總統的致詞，都對兩蔣威權統治下的國家濫權對社會造成的重大創傷避而不談，其中對於蔣經國「反共保台」的說法，更是不當地將蔣經國為保其獨裁政權與「反共」、「保台」等概念連結，無疑在為兩蔣威權統治胭脂抹粉，也完全牴觸了蔡總統推動轉型正義的政見。

時代力量說，過去這幾年，在轉型正義的推動上，儘管促轉會在還原真相、平復司法不法方面已累積一定成果，但在處理威權遺緒或涉及高度政治敏感的「除垢」方面仍然牛步，就連全台最大的威權象徵－中正紀念堂以及堂內的銅像至今依然聳立，讓人懷疑政府推動轉型正義的決心。

時代力量批評，當促轉會為推動轉型正義而要求政府各部會時，經常發生部會拒絕配合、消極處理的情況，彷彿轉型正義工作只是促轉會的事。而推動轉型正義的過程中，也沒有看見蔡總統以國家元首的高度和格局為促轉會排除阻礙，導致推動進度持續落後。「如今，政府不只在轉型正義的實務推動上有氣無力，蔡總統更於公開致詞時不帶批判的評價蔣經國，甚至肯定蔣經國反共保台，大開轉型正義倒車。請問蔡總統，您還記得轉型正義的承諾嗎？」