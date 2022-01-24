快訊

桃園3校今停課採檢結果出爐 明又1校預防性停課

遠雄加值園區清零至少要3周 王必勝：明採檢一定有陰轉陽病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批修法未加重刑度 江啟臣：蔡政府是「酒駕您容忍」？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自江啟臣臉書
圖／取自江啟臣臉書

立法院今天三讀修正攸關酒駕的「刑法」和「道路交通管理處罰條例」，國民黨立委江啟臣今天表示，雖然是在最短的時間內完成立法，但這次的修正內容未能充分回應民意，令人感到遺憾。蔡政府一再說「酒駕零容忍」，看來根本就是 「酒駕您容忍」。國民黨立委蔣萬安也說，他與眾多委員提案要求「提高酒駕肇事致死及致重傷刑度」、「沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具」在本次的修法中皆無任何進展，很多民眾反映，這樣的修法真能杜絕酒駕嗎？

江啟臣指出，過去蔡政府一再高喊「酒駕零容忍」，說要嚴懲重罰，但每次修法都是雷聲大、雨點小，刑法本次修正，僅提高酒駕初犯刑度從2年加重為3年，罰金20萬元提高為30萬元，社會各界最痛恨的酒駕肇事致死傷，僅將再犯年限從5年延長至10年，以及增加罰金處罰，法務部說人最怕關，但刑度卻完全沒有任何加重。

江啟臣說，酒駕肇事致死初犯一樣維持3年以上、10年以下有期徒刑，要再犯肇事致死才能處無期徒刑或5年以上有期徒刑，過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，但卻也反對提高最低本刑，繼續讓法官可以輕判。

江啟臣質疑，刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，在道路上飆車只要初犯致人於死，就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？為什麼要容忍酒駕者一犯再犯？為什麼是要無辜的國人承受喪親之痛？生命只有一次，法務部為什麼一再拒絕重刑嚇阻？

江啟臣提到，道路交通管理處罰條例第35條的「得」沒入車輛規定，早在2019年就已增訂，迄今裁罰沒入件數卻是0，立法院賦予行政機關沒入肇事車輛權力，卻從未裁處，讓酒駕者有恃無恐，因此他提案修正為「應」，且只要酒測超標就直接強制沒入，但最終未能通過。本次修正雖增加酒駕初犯先扣車牌、初犯肇事致死傷得沒入車輛，但主管機關若依舊不肯落實執法，恐怕將繼續流於形式，毫無遏阻效果。

他批評，修法未能落實嚴懲重罰的主張，不只嚇阻效果有限，更無法讓酒駕者付出應有的代價，蔡政府的酒駕零容忍，根本是說一套、做一套，一再罔顧國人生命安全。

蔣萬安說，提高刑責固然是嚇阻酒駕的必要手段，其他包含推動酒癮戒斷治療、宣導酒品危害等防制措施，同樣是他們努力的目標，希望政府能正視民眾的期待，不該容忍酒駕者一犯再犯，修法一次到位，不讓悲劇一再重演。

酒駕 江啟臣 法務部

延伸閱讀

中市議員黃馨慧揮毫抓痧迎新年 江啟臣寫幸虎啟程祈福

加重酒駕刑罰修法虛晃一招？ 江啟臣：政院說一套做一套

賴清德過境美國對岸再反彈 江啟臣：大陸不要過度反應

台電駁「缺電」是烏龍謠言 江啟臣：美國商會也搞烏龍？

相關新聞

嚇阻酒駕犯罪！蘇貞昌：除特殊情形 不應輕易准易科罰金

立法院今天三讀修正「刑法」及「道路交通管理處罰條例」，再次加重酒駕刑度、增訂併科罰金最高300萬元。初犯肇事致人重傷或死...

立院修法酒駕累犯公布姓名照片 藍委質疑無嚇阻力

立法院臨時會今天三讀修法，再次加重酒駕累犯罰則，盼透過嚴懲杜絕酒駕亂象。國民黨立委李貴敏表示，雖然行政單位在民意怒潮下做...

蔡英文肯定蔣經國 時力批：記得轉型正義承諾？

蔡英文總統上周六於「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕致詞時，肯定蔣經國堅定反共保台，並表示「每一位總統的歷史...

批修法未加重刑度 江啟臣：蔡政府是「酒駕您容忍」？

立法院今天三讀修正攸關酒駕的「刑法」和「道路交通管理處罰條例」，國民黨立委江啟臣今天表示，雖然是在最短的時間內完成立法，...

不知何時開放福食 原能會主委：行政院從沒找過我

日本福島食品開放議題備受關注，立法院今朝野協商總預算時，國民黨團立委詢問行政院原子能委員會主委謝曉星福食開放時程、配套等...

吳釗燮談外派：遭美官員開罵洗臉 外賓首愛蕭美琴

外交部長吳釗燮表示，他2007年擔任駐美代表時，台美關係陷入谷底，赴任第2週與美方高層會談，直接被「洗臉」，隨後他拿出資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。