批修法未加重刑度 江啟臣：蔡政府是「酒駕您容忍」？

立法院今天三讀修正攸關酒駕的「刑法」和「道路交通管理處罰條例」，國民黨立委江啟臣今天表示，雖然是在最短的時間內完成立法，但這次的修正內容未能充分回應民意，令人感到遺憾。蔡政府一再說「酒駕零容忍」，看來根本就是 「酒駕您容忍」。國民黨立委蔣萬安也說，他與眾多委員提案要求「提高酒駕肇事致死及致重傷刑度」、「沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具」在本次的修法中皆無任何進展，很多民眾反映，這樣的修法真能杜絕酒駕嗎？

江啟臣指出，過去蔡政府一再高喊「酒駕零容忍」，說要嚴懲重罰，但每次修法都是雷聲大、雨點小，刑法本次修正，僅提高酒駕初犯刑度從2年加重為3年，罰金20萬元提高為30萬元，社會各界最痛恨的酒駕肇事致死傷，僅將再犯年限從5年延長至10年，以及增加罰金處罰，法務部說人最怕關，但刑度卻完全沒有任何加重。

江啟臣說，酒駕肇事致死初犯一樣維持3年以上、10年以下有期徒刑，要再犯肇事致死才能處無期徒刑或5年以上有期徒刑，過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，但卻也反對提高最低本刑，繼續讓法官可以輕判。

江啟臣質疑，刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，在道路上飆車只要初犯致人於死，就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？為什麼要容忍酒駕者一犯再犯？為什麼是要無辜的國人承受喪親之痛？生命只有一次，法務部為什麼一再拒絕重刑嚇阻？

江啟臣提到，道路交通管理處罰條例第35條的「得」沒入車輛規定，早在2019年就已增訂，迄今裁罰沒入件數卻是0，立法院賦予行政機關沒入肇事車輛權力，卻從未裁處，讓酒駕者有恃無恐，因此他提案修正為「應」，且只要酒測超標就直接強制沒入，但最終未能通過。本次修正雖增加酒駕初犯先扣車牌、初犯肇事致死傷得沒入車輛，但主管機關若依舊不肯落實執法，恐怕將繼續流於形式，毫無遏阻效果。

他批評，修法未能落實嚴懲重罰的主張，不只嚇阻效果有限，更無法讓酒駕者付出應有的代價，蔡政府的酒駕零容忍，根本是說一套、做一套，一再罔顧國人生命安全。

蔣萬安說，提高刑責固然是嚇阻酒駕的必要手段，其他包含推動酒癮戒斷治療、宣導酒品危害等防制措施，同樣是他們努力的目標，希望政府能正視民眾的期待，不該容忍酒駕者一犯再犯，修法一次到位，不讓悲劇一再重演。