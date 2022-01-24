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不知何時開放福食 原能會主委：行政院從沒找過我

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院今朝野協商總預算，國民黨團立委詢問行政院原子能委員會主委謝曉星(中)福食開放時程。圖／取自國會頻道
立法院今朝野協商總預算，國民黨團立委詢問行政院原子能委員會主委謝曉星(中)福食開放時程。圖／取自國會頻道

日本福島食品開放議題備受關注，立法院今朝野協商總預算時，國民黨團立委詢問行政院原子能委員會主委謝曉星福食開放時程、配套等議題，謝曉星回應，「何時開放核食我不知道，（行政）院裡面從來沒找過我」。

立法院今朝野協商總預算案，國民黨團提案主決議，質疑謝曉星曾說台灣檢驗標準嚴格，開放福島食品安全無虞，背書日本核災食品進口，屈服於政治力，無法捍衛民眾健康，要求原能會一個月內提出檢討及改進方案，並向立法院教文委員會提出專案報告。

由於原能會對國民黨團此提案部分文字有意見，雙方進行意見討論，謝曉星也澄清，沒有說開放福島食品安全無虞，而是就檢驗管制安全立場，是安全無虞的，他並提到，過去每年可檢測1萬2千件到1萬8千件，經過改進，目前每年檢測量能增加到6萬8千件，近7萬件，已成長3倍。

國民黨團書記長陳玉珍則質疑，有媒體投書指出，福島核災地區幾十年後，解剖豬還是有輻射殘留，蔡政府卻一直說安全無虞，到底情況為何？謝曉星回應，逐批檢驗低於安全標準，就可以進來；至於輻射殘留，「有這可能性」，但比標準低很多，每個周期就減少一半，呈指數下降，還是會有輻射。

另外，多名國民黨立委也詢問，開放有沒有期程表？國內檢測量能是否足夠、各地衛生局能否把關？針對福島核廢水排放，台灣是否有無派觀察員前往參訪的規畫？民眾黨立委張其祿則呼籲，福島食品進口不需要用反日、親日政治性思考，應回到科學依據，做好明白標示、源頭管理。

謝曉星表示，「何時開放核食我不知道，院裡面從來沒找過我」，原能會是獨立機關，主責為核能安全管制。另關於參訪福島廢水排放，因日本疫情嚴峻，時間一延再延，會跟日本有關當局保持密切聯繫，「只要國際調查團去，我們就會跟著去」。

福島食品 國民黨 日本

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