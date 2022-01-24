加重酒駕罰則 蔡總統：政府一定零容忍

前年7月，卸任在即的第五屆監查委員，針對空軍黑鷹直升機「0102」空難，彈劾第八天氣中心（松山機場）主任任亦偉、戰術管制中心攔管長周士凱等兩位軍官，認為他們涉有違失，事前對氣候資訊掌握不佳。昨天（1月23日），懲戒法院判決：任亦偉休職兩年，周士凱無須懲戒。這起事故的罹難者，包括參謀總長沈一鳴上將，堪稱國軍損失最慘重的空難。 然而隨機共殉的駕駛員獲得追晉，還在國防部前立像紀念，只有氣象官該負責被懲罰，這種懲處距離公平，只怕有十萬八千里；箇中顯示的官場文化，更是國軍維繫飛安與戰力的大利空因素。...

2022-01-24 12:20