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加重酒駕罰則 蔡總統：政府一定零容忍

聯合報 / 記者張加／即時報導
蔡英文總統透過臉書表示，對於酒駕事件，政府一定零容忍。圖／蔡英文臉書
蔡英文總統透過臉書表示，對於酒駕事件，政府一定零容忍。圖／蔡英文臉書

立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕罰則相關條文；蔡英文總統表示，對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰責，杜絕僥倖心態，也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。

蔡總統並提醒，最近年終、尾牙聚會，請大家一起互相提醒身邊的親友不要酒駕，共同維護駕駛與道路的安全。

蔡總統今在臉書發文指出，關於酒駕的懲罰，在2019年，立法院曾經修法，提高過罰則，包括累犯加嚴最重無期徒刑、延長駕照吊扣期、乘客連坐等，來嚇阻酒駕。

蔡總統寫道，今天立法院再次修法，三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，請大家一起來關注：酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元；酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元；10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實。

酒駕 立法院 駕照

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