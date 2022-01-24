「野心不僅台灣」 吳釗燮籲國際對陸意圖保持高度警覺

外交部長吳釗燮接受澳洲「戰略政策研究所」（ASPI）視訊專訪指出，中國大陸野心不僅止於台灣，國際社會應對中方持續在全球各地擴張影響力的意圖保持高度警覺。

吳釗燮並說，突破中國大陸對台灣的國際孤立攸關我國生存發展；為台灣安全、經濟建立國際連結，以及彰顯台灣是國際社會不可或缺的良善力量，是我國的外交優先目標。

吳釗燮接受「戰略政策研究所」（ASPI）網路廣播節目（podcast）「著眼全局」視訊專訪，說明台灣外交政策優先目標、兩岸關係與區域安全挑戰、台澳關係等議題，內容已於23日上線。

吳釗燮指出，中國大陸近年持續對台灣提升軍演規模，單去年就派遣近1000架次軍機擾台，並不斷打壓我國外交空間；中方同時經濟脅迫立陶宛，要求不得與台灣發展關係等。

吳釗燮說，然而，台灣同時也獲得澳洲、美國、日本及歐洲等理念相近國家的更多支持，民主國家對台海和平穩定更重視，凸顯中國的威迫獲得反效果，而台灣的外交努力獲得肯定。

吳釗燮表示，中國野心顯然不僅止於台灣，例如澳洲日前舉行軍事演習時，中國不遠千里派遣偵察船至澳洲沿岸蒐集情資，因此國際社會應對中國持續在全球各地擴張影響力的意圖保持高度警覺。

此外，吳釗燮感謝澳洲政府高層近年對台灣的國際參與、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、台海和平穩定表達支持與重視；台澳也共同協調對太平洋島國的發展援助，我方期待台澳關係可持續深化在各領域的友好合作。

主持人詢問對澳洲與日本簽署「互惠准入協定」（RAA）的看法，吳釗燮回應，在中國大陸進行擴張威權主義之際，我方樂見澳日簽署RAA，以及透過「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）強化理念相近國家在軍事安全領域的支援與合作，共同捍衛自由與開放的印太區域。