民團重啟公投連署 力推巴黎奧運正名「台灣隊」

前奧運國手「飛躍的羚羊」紀政2018年發起奧運正名公投，希望我國代表團能從「中華台北隊」改為「台灣隊」，不過最終不同意票多於同意票，提案被否決。民間團體今再舉行公投連署記者會，力推2024年巴黎奧運正名，期盼於明年公投表決，並喊話「Let Taiwan Be Taiwan！」

東京奧運去年落幕後，台灣一番隊、台灣國、台灣人權促進會、綠黨、自由台灣黨、公投護台灣聯盟、台灣教授協會、台灣制憲基金會等組成巴奧正名聯盟，推動公投連署。

巴奧正名聯盟指出，我國代表隊在東京奧運拿到好成績，使台灣代表團的隊名「Chinese Taipei」再度成為台灣與國際焦點，雖2018年公民團體串聯發起的「東京奧運正名」公投叩關失敗，但「有輸過，沒怕過」，許多國家都主動幫台灣正名，「台灣人若是退縮，實在太可惜」。

巴奧正名聯盟也提出三點訴求，台灣正名是全體台灣人的權利，呼籲中華奧會提出正名申請，國際奧委會應重啟洛桑協議談判，修改台灣代表隊的隊名、會旗、會歌，以跟上台灣民意的潮流。

巴奧正名聯盟表示，公投連署已啟動，越來越多團體表達加入與支持，可搜尋「台灣一番隊」粉絲專頁找到連署書以及寄送地址，呼籲所有台灣人共同響應申請改名的工程，讓台灣以台灣之名走入世界的舞台。