蔡英文肯定蔣經國 侯友宜：對貢獻中華民國的人永遠感激
蔡英文總統日前肯定蔣經國堅定保台的言論遭解讀為向政治光譜中間靠近，外界好奇這段話對國民黨會產生什麼樣的影響？新北市長侯友宜表示，「對為中華民國做出貢獻的人，我們都永遠要心存感恩。」
蔡英文日前的談話受到各界討論，侯友宜今日受訪時簡短表示，只要為中華民過做出貢獻的人，都應該心存感恩。
另外，行政院長蘇貞昌昨日表示，Omicron傳播雖然快速，但「戒慎不用恐懼」。侯友宜回應，面對疫情的千變萬化，每一個防疫過程中都不能掉以輕心。
侯友宜表示，他們要全力防止疫情擴散，守住春節期間的疫情，守好從境外到境內的病毒。每個人都應保持防疫的心情來面對疫情，絕不能掉以輕心，才能過一個平安好年。
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