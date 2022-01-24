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催生「太陽法案」 呼籲寵物繁殖買賣採總量管制

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
立委陳亭妃（中）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（左）、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如（右）上午在立法院舉行記者會。要求寵物繁殖買賣業應採總量管制、預約及單品系繁殖，停止櫥窗展示買賣，減少衝動性購買，保障動物福利。記者黃義書／攝影
立委陳亭妃（中）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（左）、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如（右）上午在立法院舉行記者會。要求寵物繁殖買賣業應採總量管制、預約及單品系繁殖，停止櫥窗展示買賣，減少衝動性購買，保障動物福利。記者黃義書／攝影

立委陳亭妃、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如，上午在立法院舉行記者會。控訴動保法下的「特定寵物業管理辦法」，多年來從中央到地方幾乎管假的。產業弊端亂象不絕，加上從中央到地方執法人力與量能嚴重不足。要求寵物繁殖買賣業應採總量管制、預約及單品系繁殖，停止櫥窗展示買賣，減少衝動性購買，保障動物福利。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，在調查破獲非法繁殖場的行動中，動保組織為蒐證，而向非法繁殖場購買的一隻柴犬，取名為「太陽」。帶離繁殖場後，即被送往動物醫院進行健檢，便被診斷出發病率、死亡率極高的「犬小病毒性腸炎」，歷經嘔吐，血便，精神不振，與病魔對抗一個月後不幸過世。為徹底杜絕寵物業犬貓繁殖亂象。呼籲民眾支持「太陽法案」，希望讓光線照進所有惡劣的繁殖場。

立委陳亭妃（右）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（左）等，上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影
立委陳亭妃（右）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（左）等，上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影

寵物 立法院 動保法

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