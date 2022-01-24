民團發起公投連署 啟動巴黎奧運正名「台灣隊」
台灣一番隊、台灣人權促進會、台灣國、綠黨、自由台灣黨與公投盟、台灣教授協會、台灣制憲基金會，上午在立法院舉行「台灣隊，站出來！「Let Taiwan Be Taiwan！」巴黎奥運正名啟動記者會，表示將在2023年重新發起公投，讓台灣代表隊在2024年的巴黎奥運「正名」為台灣隊為名，參與奧運。
台灣一番隊表示，巴黎奧運正名台灣隊的公投連署已經啟動，盼望所有台灣人共同響應這個申請改名的工程，讓台灣以台灣之名走向世界的舞台，Let Taiwan be Taiwan。台灣正名是全體台灣人的權利，希望中華奧會向國際奧奥會重啟談判，才有機會修改台灣代表隊的隊名、會旗、會歌，跟上台灣民意的潮流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言