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民團發起公投連署 啟動巴黎奧運正名「台灣隊」

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
巴黎奧運正名聯盟上午在立法院舉行「台灣隊，站出來！「Let Taiwan Be Taiwan！」巴黎奥運正名啟動記者會，表示將在2023年重新發起公投，讓台灣代表隊在2024年的巴黎奥運「正名」為台灣隊為名，參與奧運。記者黃義書／攝影
巴黎奧運正名聯盟上午在立法院舉行「台灣隊，站出來！「Let Taiwan Be Taiwan！」巴黎奥運正名啟動記者會，表示將在2023年重新發起公投，讓台灣代表隊在2024年的巴黎奥運「正名」為台灣隊為名，參與奧運。記者黃義書／攝影

台灣一番隊、台灣人權促進會、台灣國、綠黨、自由台灣黨與公投盟、台灣教授協會、台灣制憲基金會，上午在立法院舉行「台灣隊，站出來！「Let Taiwan Be Taiwan！」巴黎奥運正名啟動記者會，表示將在2023年重新發起公投，讓台灣代表隊在2024年的巴黎奥運「正名」為台灣隊為名，參與奧運。

台灣一番隊表示，巴黎奧運正名台灣隊的公投連署已經啟動，盼望所有台灣人共同響應這個申請改名的工程，讓台灣以台灣之名走向世界的舞台，Let Taiwan be Taiwan。台灣正名是全體台灣人的權利，希望中華奧會向國際奧奥會重啟談判，才有機會修改台灣代表隊的隊名、會旗、會歌，跟上台灣民意的潮流。

巴黎奧運正名聯盟上午在立法院舉行「台灣隊，站出來！「Let Taiwan Be Taiwan！」巴黎奥運正名啟動記者會，表示將在2023年重新發起公投，讓台灣代表隊在2024年的巴黎奥運「正名」為台灣隊為名，參與奧運。記者黃義書／攝影
巴黎奧運正名聯盟上午在立法院舉行「台灣隊，站出來！「Let Taiwan Be Taiwan！」巴黎奥運正名啟動記者會，表示將在2023年重新發起公投，讓台灣代表隊在2024年的巴黎奥運「正名」為台灣隊為名，參與奧運。記者黃義書／攝影

巴黎奧運 台灣人 公投

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