學者：投票下修18歲是擋不住了 對國民黨來說短空長多

國民黨智庫今天舉行「當前憲政改革議題面面觀」公聽會，就18歲公民權等修憲議題做討論。與會學者提醒，18歲議題是擋不住了，否則年輕人會對國民黨產生反18歲參政權的印象，並建議政府若要擴大參與可推動不在籍投票，重視不只年輕人還有因其他因素無法投票的人權。

文化大學行政管理系教授蘇子喬則提醒，現在世界上幾乎已沒有什麼國家規定超過18歲才能投票，「這個議題是擋不住了」現在年輕人可能對國民黨會產生一個「反對18歲參政權」的印象，就國民黨立場贊成這個議題，長遠來看是短空但長多。至於是否要調降被選舉權年齡並非關鍵議題。

文化大學政治系教授楊泰順表示，現階段推動是因下修投票年齡對民進黨有利。他認為若要擴大參與，可推動不在籍投票，因從公平的角度來說，政府這麼重視260萬年輕人的投票權，那麼因為不在籍而無法投票人是不是也應該要被重視？此外，總統赴立院國情報告是建立權責相符的重要一步。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志則主張不僅投票年齡要下降，憲法130條更應該要直接刪除，選舉和被選舉權年齡不該放在憲法上，應該由各法來規範。至於國民黨認為應修憲讓總統、副總統年齡下修到35歲，他則認為40歲較符合世界潮流。

國民黨立委吳怡玎表示，18歲公民權的修憲議題不能只為某個政黨選舉利益匆忙在臨時會通過，國民黨提出動保、氣候變遷和閣揆同意權的議題都應該一起討論，應該多開公聽會，讓修憲議題更成熟；國民黨立委李貴敏則強調不應該用年齡來分化18歲投票權的議題。

高雄大學政治法律學系教授廖義銘表示，目前的憲法是總統有權無責，行政院長有責卻沒有總統這麼大的權力。所以在以總統職權主導的條件之下，他建議未來可朝向可選擇性的「混合制」，也就是總統提出的行政院內閣不想經過立法院同意，總統就要率領內閣到立法院來備詢，「讓大權在握的總統直接來面對立法院，還是要把權力授予行政院長」。

吳威志也提議把立法院的名稱刪去改為「國會或憲政議會」，因為憲法並沒有所謂立法院的用詞，為什麼只有立法院可以提出憲法修正案？所以立法院正名非常重要。並明確總統到立法院做國情報告的義務，在憲法增修條文第4條的「得」改為「應」，既然總統是全民選出來的，到國會報告是對全民負責，在憲法增修條文第2條改成總統每年應赴國會國情報告。

此外，蘇子喬指出，避免總統任命行政院長介入行政院，憲法上的免職權也要做規範，國會倒閣權和總統解散國會權設計必須要脫鉤，要把總統憲法權利行使的規範放出來。

國民黨考紀會前主委葉慶元表示，權責不相符在於司法權獨立性被質疑，例如不當黨產條例以溯及既往、大法官合憲來規避核心問題。他建議應該解除大法官延任限制，讓大法官有比較長的任期保障，才能杜絕政治介入司法。還有公投權利的確保要在憲法寫清楚，不受到中選會的不法阻隔，讓中選會只能做程序審查，遇大選必須合併舉辦，才能幫助人民行使公投權。