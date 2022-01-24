新北蘆洲1確診匡列採檢20人 侯友宜：結果都是陰性
新北市蘆洲區昨日傳出確診個案，市長侯友宜今日上午表示，蘆洲個案已匡列採檢20人，全為陰性，他們會持續做好監測。侯也說，過年期間還是要請市民落實防疫規定，戴口罩、量體溫、實聯制，保持社交距離。
侯友宜表示，蘆洲個案經過快速精準疫調，擴大匡列，有20人採檢出來都是陰性，目前一切穩定，他們會繼續做好監測。
侯友宜提到，過年期間最重要的還是要落實防疫，遵守規定，到公共場所量體溫、實聯制、戴口罩，這些是最重要的，Ｏmicron傳播速度相當快，民眾一定要保持社交距離，保護自己，才能過個好年。
疫情快報
▪【疫情專題】1月23日增52例本土、37例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言