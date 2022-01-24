新北蘆洲1確診匡列採檢20人 侯友宜：結果都是陰性

新北市蘆洲區昨日傳出確診個案，市長侯友宜今日上午表示，蘆洲個案已匡列採檢20人，全為陰性，他們會持續做好監測。侯也說，過年期間還是要請市民落實防疫規定，戴口罩、量體溫、實聯制，保持社交距離。

侯友宜表示，蘆洲個案經過快速精準疫調，擴大匡列，有20人採檢出來都是陰性，目前一切穩定，他們會繼續做好監測。

侯友宜提到，過年期間最重要的還是要落實防疫，遵守規定，到公共場所量體溫、實聯制、戴口罩，這些是最重要的，Ｏmicron傳播速度相當快，民眾一定要保持社交距離，保護自己，才能過個好年。

商品推薦