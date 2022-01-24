藍委不滿柯建銘控拖延預算 柯：你也可在臉書罵我

立法院朝野今繼續協商111年度總總預算案，國民黨團不滿前天馬拉松式協商後，民進黨團總召柯建銘還在臉書貼文國民黨勿再無理杯葛，要求柯道歉並刪文。柯建銘表示，朝野本就互有攻防，「你們也可以在臉書罵我」，藍綠再度開槓。

立法院上周六朝野協商總預算至深夜11時，柯建銘會後發臉書表示，總預算審查從周一到周六，吵吵鬧鬧中終於走了半數，原本預計昨可審查完畢，豈料國民黨不斷藉故杯葛拖延，使得原本預計周一可三讀的時程出現變數。他要奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束。

國民黨立委曾銘宗今在協商時質疑，國民黨依法審查預算，與執政黨奉陪到晚上11點多，朝野認真一起協商，過程中也對住都中心爭議提出質疑，柯卻說國民黨藉故拖延？「民進黨不要面子要、裡子也要，還倒打國民黨一耙。」

藍委李德維也說，政黨各有不同立場是應該的，周六協商結束後，朝野立委都有臉書發文，但沒人在罵柯建銘和執政黨，是誰挑起來在臉書攻擊？柯建銘要為行政部門辯護，就去辯護啊，但回過頭來打國民黨，當他們是白癡嗎？大家明明這麼和諧在審查，有必要嗎？

國民黨團書記長陳玉珍也問，柯建銘是親自執筆還是小編，請說清楚不要讓國人誤會。柯建銘連忙答「臉書就是代表我，我沒那麼孬種。」

柯建銘說，朝野互有攻防，國民黨把部會首長罵得狗血淋頭，他代表執政黨在審預算，能完全不講話嗎？總是要互相攻防，這是政治ＡＢＣ。最重要是疫情現在這麼嚴重，立法院群聚在這裡，是全國最壞示範，他是在這個心情下發臉書。

柯建銘說，有不敬請多多包涵，希望趕快往下進行，武器是對等的，國民黨在臉書上都可以罵他，「你們儘管罵我個痛快，無所謂。」