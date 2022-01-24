快訊

醫師曝「內用吃飯6原則」 去餐廳千萬別碰這件防疫物品

Podcast主持人提「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎？

藍委不滿柯建銘控拖延預算 柯：你也可在臉書罵我

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自國會頻道直播畫面
圖／截自國會頻道直播畫面

立法院朝野今繼續協商111年度總總預算案，國民黨團不滿前天馬拉松式協商後，民進黨團總召柯建銘還在臉書貼文國民黨勿再無理杯葛，要求柯道歉並刪文。柯建銘表示，朝野本就互有攻防，「你們也可以在臉書罵我」，藍綠再度開槓。

立法院上周六朝野協商總預算至深夜11時，柯建銘會後發臉書表示，總預算審查從周一到周六，吵吵鬧鬧中終於走了半數，原本預計昨可審查完畢，豈料國民黨不斷藉故杯葛拖延，使得原本預計周一可三讀的時程出現變數。他要奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束。

國民黨立委曾銘宗今在協商時質疑，國民黨依法審查預算，與執政黨奉陪到晚上11點多，朝野認真一起協商，過程中也對住都中心爭議提出質疑，柯卻說國民黨藉故拖延？「民進黨不要面子要、裡子也要，還倒打國民黨一耙。」

藍委李德維也說，政黨各有不同立場是應該的，周六協商結束後，朝野立委都有臉書發文，但沒人在罵柯建銘和執政黨，是誰挑起來在臉書攻擊？柯建銘要為行政部門辯護，就去辯護啊，但回過頭來打國民黨，當他們是白癡嗎？大家明明這麼和諧在審查，有必要嗎？

國民黨團書記長陳玉珍也問，柯建銘是親自執筆還是小編，請說清楚不要讓國人誤會。柯建銘連忙答「臉書就是代表我，我沒那麼孬種。」

柯建銘說，朝野互有攻防，國民黨把部會首長罵得狗血淋頭，他代表執政黨在審預算，能完全不講話嗎？總是要互相攻防，這是政治ＡＢＣ。最重要是疫情現在這麼嚴重，立法院群聚在這裡，是全國最壞示範，他是在這個心情下發臉書。

柯建銘說，有不敬請多多包涵，希望趕快往下進行，武器是對等的，國民黨在臉書上都可以罵他，「你們儘管罵我個痛快，無所謂。」

國民黨 柯建銘 立法院

延伸閱讀

不只酒駕累犯公布姓名照片 柯建銘列出酒駕修法重點

總預算案 立法院拚周五前三讀

立法院夜戰總預算仍未果 柯建銘：國民黨杯葛拖延

尼國前大使叛逃引爆朝野對峙 吳釗燮：吳進木是被陷害

相關新聞

Podcast主持人提「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎？

外交部長吳釗燮上Podcast節目「台灣通勤第一品牌」，暢談職涯、台美關係、親子互動等，還獻唱一段歌曲，但被問到任內斷交...

立院三讀！酒駕累犯公布姓名照片 同車乘客最高罰1.5萬元

立法院上午三讀通過道路交通管理處罰條例第35條、35條之1、35條之3，修法加重懲處酒駕行為，法案由立法院長游錫堃敲槌通...

不支持2022蔣萬安當母雞？ 學姐黃瀞瑩：當然！

台北市政府副發言人黃瀞瑩已向市長柯文哲請辭，並已開始休假專心衝台北市士林北投選區議員選舉，對於台北市前市長郝龍斌拋出藍白...

蔡蘇評蔣經國演雙簧？ 朱立倫批心口不一

「經國七海文化園區」前天開幕，蔡英文總統致詞時表示，「蔣經國堅定保台立場，歷史定位由人民決定」，遭民進黨前立委段宜康開砲...

藍委不滿柯建銘控拖延預算 柯：你也可在臉書罵我

立法院朝野今繼續協商111年度總總預算案，國民黨團不滿前天馬拉松式協商後，民進黨團總召柯建銘還在臉書貼文國民黨勿再無理杯...

不只酒駕累犯公布姓名照片 柯建銘列出酒駕修法重點

立法院今天三讀通過酒駕相關條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，本次修法重點，明定十年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。