不只酒駕累犯公布姓名照片 柯建銘列出酒駕修法重點

立法院今天三讀通過酒駕相關條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，本次修法重點，明定十年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600至3000元罰鍰，提高到6千至1萬5千元，此外，駕駛若在警方酒測前飲酒、吸毒以求脫罪，比照拒絕酒測處罰。

柯建銘表示，修正案將酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處6千元以上、1萬5千元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。

柯建銘表示，修正條文規定汽機車駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照兩年，若肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

另外，因應共享汽機車越來越興盛，為免心存僥倖民眾改開租賃車躲避沒入車輛規定，修法新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰2分之1；限制對酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），否則處6千元以上、1萬2千元以下罰鍰，修正提高為6萬元以上、12萬元以下罰鍰，以及增訂申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。

柯建銘表示，修正刑法185-3條、陸海空軍刑法54條部分，酒駕未肇事刑責者，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，增訂得併科罰金規定「致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。」

另將酒駕5年內再犯延長至10年內「曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。」

另通過5項附帶決議，包括：法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施。

柯建銘指出，為遏止酒駕，民進黨黨團展現高度修法決心，與在野黨團協商達成共識，列為臨時會優先事項，隨後分別交付司法委員會及交通委員會密集開會討論，各政黨委員與法務部、司法院及交通部等部會充分溝通後，均在委員會達成共識，完成初審通過，無需交由黨團協商，以期儘速通過。