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立院三讀 軍人酒駕各種處罰重於一般民眾

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院上午三讀通過關於酒駕相關條文，修法加重懲處，法案由立法院長游錫堃（圖）敲槌通過。記者許正宏／攝影
立法院上午三讀通過關於酒駕相關條文，修法加重懲處，法案由立法院長游錫堃（圖）敲槌通過。記者許正宏／攝影

立法院院會臨時會今三讀通過「陸海空軍刑法第54條條文修正案」，將軍人酒駕未肇事刑度，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科40萬元以下罰金；10年內累犯致死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，新增得併科320萬元以下罰金。

立法院司法委員會日前審查通過刑法修正草案加重一般民眾酒駕刑度，再跟進審查通過陸海空軍刑法修正草案，加重軍人酒駕刑度。

今天通過的陸海空軍刑法修正草案中，對於軍人酒駕遭查獲處分，由原本可處2年以下有期徒刑、併科30萬元以下罰金，加重為可處3年以下有期徒刑、併科40萬元罰金，罰金額度較一般民眾多10萬元。

此外，軍人酒駕致人於死，刑度雖維持處3年以上、10年以下有期徒刑，但新增得併科220萬元以下罰金；酒駕致人於重傷者，刑度維持處1年以上、7年以下有期徒刑，但新增得併科120萬元以下罰金，罰金額度較一般民眾多20萬元。

若軍人酒駕10年再犯酒駕致人於死，刑度雖維持處無期徒刑或5年以上有期徒刑，但新增得併科320萬元以下罰金。

酒駕 軍人 空軍

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