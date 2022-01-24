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重懲酒駕！公布酒駕累犯者姓名、照片 最重罰300萬

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院上午三讀通過修正道路交通管理處罰條例第35條、35條之1、35條之3，修法加重懲處酒駕行為，通過後交通委員會召委、立委紛紛在議場內合影留念。記者許正宏／攝影
立法院上午三讀通過修正道路交通管理處罰條例第35條、35條之1、35條之3，修法加重懲處酒駕行為，通過後交通委員會召委、立委紛紛在議場內合影留念。記者許正宏／攝影

重懲酒駕！立法院臨時會上午三讀通過修正道路交通管理處罰條例第35條、35條之1、35條之3，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

三讀條文明定，酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，維持現行刑度，但增訂得併科罰金100萬元至300萬元不等的規定。

另外，酒駕者重新考領駕照，應申請登記配備有酒精鎖汽車後，始發給駕照；若不依規定駕駛具有酒精鎖車輛，處6萬元以上、12萬元以下罰鍰。今天也三讀修正通過刑法第185條之3條文，將酒駕未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金。

上午也三讀通過「刑法部分條文修正案」，將酒駕未肇事的刑度從最重可判2年增加為3年，併科罰金也從最高20萬元提高到30萬元。

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