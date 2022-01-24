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不支持2022蔣萬安當母雞？ 學姐黃瀞瑩：當然！

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，學姊黃瀞瑩今天接受廣播專訪表示，她第一時間聽到這樣說法正在開車，「差一點煞車踩下去....，差一點油門、煞車踩錯」。圖／引用直播
台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，學姊黃瀞瑩今天接受廣播專訪表示，她第一時間聽到這樣說法正在開車，「差一點煞車踩下去....，差一點油門、煞車踩錯」。圖／引用直播

台北市政府副發言人黃瀞瑩已向市長柯文哲請辭，並已開始休假專心衝台北市士林北投選區議員選舉，對於台北市前市長郝龍斌拋出藍白合，黃瀞瑩表示，她第一時間聽到這樣說法正在開車，「差一點煞車踩下去…，差一點油門、煞車踩錯」。

黃瀞瑩今天上午接受廣播專訪時表示，民進黨、國民黨一直有人放「藍白合」的風聲、消息、及氛圍，或許兩黨都有在做一些事，民進黨放話，是要把民眾黨跟國民黨放在一起，將民眾黨打成小藍，一直將民眾黨與國民黨連結、讓藍白互相拉扯，結果藍白兩個都掉，結果民進黨漁翁得利。

另外，對國民黨來說，黃瀞瑩說，如果國民黨對選戰有信心，為什麼還有十個月就要喊藍白合？如果夠強，這件事不應該是由這麼有身分的人來說。

2022年台北巿長選舉，主持人黃暐瀚也問黃瀞瑩，是否不支持國民黨立委蔣萬安當母雞帶領民眾黨？黃瀞瑩直接回「當然」。

對於北市府副市長黃珊珊最後會不會出來選？黃瀞瑩說，「我當然覺得她現在在做準備，準備過程有一些心得感想，這應該由黃珊珊自己來講」。她認為，黃珊珊是會做事的人，不僅是會喊口號，很多時候一任市長四年的任期，希望由會做事的人當台北市長，為台北市民做更多更好的改變。

黃瀞瑩提到，台北市就是一個非藍、非綠的區域，台北市的選民也很聰明，不會因為一個政黨標誌就去投票，她認為黃珊珊很適合當選台北市長，包括有很多行政歷練，也有防疫經驗可以調動市府這個大部隊，她認為黃珊珊應該會以無黨籍身分選北市長，帶領民眾黨八位議員參選人拚選戰。

黃瀞瑩提到，對於不斷有人拋出藍白合的說法，她認為，民眾黨應該走出自己的一條路，尤其2022這一仗，民眾黨的參選人在地方近距離肉搏，若打好這一仗能幫2024開局，2024才會更順利，至於藍白合，她認為，就議題、政策討論是可以民眾黨、國民黨等組成在野大聯盟，但選舉這一部分，民眾黨應該開創出自己的一張成績單。

對於民進黨最後派誰出來選北市長？黃瀞瑩說，此刻民進黨應該也還在想，但若民進黨派出很強人選，一定也會影響到民眾黨的議員選情。

黃瀞瑩 民眾黨

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