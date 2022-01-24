醫師分析Omicron有四大超級：後續維持2級警戒較適當

Omicron變種病毒來勢洶洶，短短幾天南北都陷入疫情中，不少人擔憂認為中央疫情指揮中心應盡速提升到3級警戒，避免壓垮醫療體系，台南市立安南醫院副院長許秉毅整理相關資料，認為Omicron有「4大超級」，考量各層面，維持2級警戒應該是比較好的選擇。

許秉毅並自行製作兩個圖表分析，讓大家可以一目瞭然，其中Omicron的4大超級分別是：

一、 傳播速度「超級快」：「案例倍增時間」為2到3.4天。英國研究報告顯示「Omicron案例倍增時間」為2天；南非研究報告顯示為3.4天。

二、 阻斷傳播「超級難」：Omicron從受感染到發病只需2到3天，且發病前即具傳染力，因潛伏期極短，往往感染者被匡列時，已將疾病傳播出去。目前研究顯示，Omicron之「基礎基礎傳播數 (basic reproduction number (R0)」大於3。原始種新冠病毒「疾病潛伏期」為5天，因此感染病者被匡列隔離時，常常尚未將疾病傳播出去。

三、 需住院率「超級低」：大多數受Omicron感染者沒有症狀或只會發生喉嚨痛、流鼻水及發燒，很少會有呼吸困難或因病情嚴重需要住院。加拿大一項涵蓋6312位染病者之研究顯示「需住院率」為0.33%；丹麥一項涵蓋785位染病者之研究顯示，「需住院率」 為1.2%；蘇格蘭一項涵蓋23840位染病者之研究顯示，「需住院率」0.06%。整體而言，平均住院率為0.15%，1000名確診者中只有1.5人住院。

四、 疾病死亡「超級少」：加拿大之研究顯示，6312位染病者無人死亡；丹麥研究顯示，785位染病者無人死亡。整體而言，「死亡率」小於 0.02%。但也因為死亡者少，病毒得以經由存活者不斷傳播。

而對於不少人擔憂目前的疫情，認為應該即早從「2級警戒」提升到「3級警戒」，許秉毅認為，面對具有「4個超級特質」之Omicron變種病毒的挑戰，作戰的思維必須跟應付傳統新冠病毒不同，考慮的因素需涵蓋醫療面、經濟面及教育面。

如果採取「3級警戒」勢必會對餐飲業、旅遊業、航空業的營收產生「斷崖式」的影響；學生德智體群的教育品質也會跟著下降，不過，倒是可以讓染病人數不會驟升太快，但相對民眾就醫方便性會下降，Omicron以外疾病 (含癌症)之早期診斷與治療可能延誤，同時失業衍生的精神疾病、家暴與自殺會增加，另外病人住院時，也難以與家人及朋友見面。

如果保持「2級警戒」，染病病人數可能快速增加，但如果大多數民眾能接種疫苗，且無症狀及輕症患者能送檢疫所觀察治療，需住院之重症患者應不至於太多，也不至於造成醫療系統崩盤。