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速戰速決解禁福食 民進黨立委：總預算通過就宣布開放

聯合報 / 記者李承穎鄭媁吳亮賢／台北即時報導
福島食品是否開放，朝野黨團內部各有政治盤算。圖為示意圖。本報資料照片
福島食品是否開放，朝野黨團內部各有政治盤算。圖為示意圖。本報資料照片

福島食品是否開放，朝野黨團內部各有政治盤算。有部分國民黨立委主張，福食是擋不住的，與其大動作杯葛，應有更實質的主張及後續監督措施。另有民進黨立委則說，越快開放越好，甚至立法院臨時會通過今年度總預算後，就宣布開放，「速戰速決」。

國民黨中央日前一席「有條件開放核食」的論述傳出後，在黨內炸鍋，隨後黨中央及立院黨團一致表明反對立場。但有國民黨立委私下表示，反萊豬已遭否決，短時間內要再阻擋爭議相對更小的核食，確實不容易，國民黨必須選擇戰場，讓人民作最後決定；一旦缺乏輿論支持，光是杯葛議事，吃力不討好，應要求政府在產品上加註食安標示、並告訴人民CPTPP可預期的實質進展。

國民黨立委賴士葆說，在食安疑慮未解除前，國民黨沒有任何妥協空間，否則如何對得起近八百萬票（反核食公投）的民意？民進黨在野時堅持食品輻射零檢出，現在卻不斷強調國際標準，這個標準到底是什麼，政府從未說清楚。

有民進黨立委認為，當年馬政府下行政命令禁福島五縣食品，就已凌駕現今法律，哪一條規定不能進口福島五縣食品？現今只有各國進口要遵循輻射量而已；另外，二○一八年公投雖通過禁福島食品，也沒有要求政府要創制一條法律，「這道行政命令早該廢止了，最好農曆年前就開放。」

民眾黨立委張其祿說，民眾黨比較不會站在政治立場討論，而是依理性、務實態度，把議題軸線拉回科學角度談清楚，「太流於意識形態，一味反執政黨或反中、反日，都不是很好的切入點」。

另有民眾黨人士認為，去年公投戰，民眾黨雖定調兩好兩壞立場，有別於藍綠兩大黨，希望走出自己的路線，但在論述上花費更多心力，更遭遇黨內不同意見的反撲；因此，面對福食進口，黨中央應盡快定調，並做好黨內溝通，確立論述，避免在藍綠對決中失去角色。

時代力量立委陳椒華說，時力立場很明確，就是嚴格為人民食安把關；無論有無開放福食，要不要加入CPTPP，政府都該公布安全標準讓國人知道。

國民黨 民進黨 食安 福島食品

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