2023公務員退撫新制草案出爐 最快3月前送立院

新進公務員退撫新制2023年7月上路。由銓敘部規畫的「公務人員個人專戶退休資遣撫卹法」草案日前出爐，內容除了確立新制採「確定提撥制」，未來新進公務員將設立個人退休金專戶，於在職期間與政府共同撥繳費用存入該專戶累積孳息。草案可望在3月前自考試院通過，送立法院審查。

「公務人員退休資遣撫卹法」第93條明定，2023年7月1日以後初任公務員者，其退撫制度由銓敘部重行建立，並另以法律定之。銓敘部日前提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，函請考試院審議。

銓敘部指出，參酌當前世界先進國家公部門退休年金改革經驗，近年來趨勢由「確定給付制」改為「確定提撥制」，以降低退休基金的財務壓力，兼顧國家資源的合理分配。

新出爐草案共有70條文，適用對象為2023年7月1日以後出次依「公務人員任用法」任用的公務員。若是依法銓敘審定前，曾任公務員、政務官、公立學校教育人員、軍職 人員、公營事業人員、民選首長或其他編制內有給專任人員等，皆不適用。

草案明定，公務員與政府，應按月共同撥繳費用的提撥費率為15%，共同撥繳款項的負擔比率，公務員負擔35%，政府負擔65%。 公務員可在每月個人應提繳費率及比率內，自願增加提繳金額至個人專戶，提撥上限為5.25％。

若以第7次精算結果估算，若以委任第五職等非主管職、年資35年為例，本俸加專業加給

現職公務員退休年資最高採計42年（擇領一次退休金時），考量政府照顧責任衡平，草案明定政府提撥責任以42年為限，超過最高年限的服務年資，政府不負提撥退撫儲金責任；年資超過部分，仍可自願提繳退撫儲金費用存入個人專戶。

針對公務員退撫儲金及個人專戶的收支、管理及運用等業務，則由退撫基金管理機關全部或部分委託金融機構或專業機構代為辦理。退撫基金管理機關必須設計多元化投資標的組合，供公務員選擇；未選擇者，可按年齡，漸進調整資產配置內容。

銓敘部指出，考量新制實施初期，個人專戶的資金規模過小，無法有效投資運用，因此草案明定，在初期尚未實施自主投資時，個人專戶累積資金由退撫基金管理機關統一管理運用，並在此期間給予最低收益保證。

另外，為確保較不諳投資理財知識的公務員退撫權益，投資標的組合選擇實施後，經公務員擇定風險最低的投資工具，由政府保證其最低收益。至於選擇其他收益較高但風險較高的投資標的，則未有最低收益保障，避免將其風險轉嫁由國庫承擔。

銓敘部表示，不同於給付制，提撥制的個人專戶收益靠投資運用，若採保守型方案，收益率可能不會到4%；若採穩健型或積極型方案，就可能超過4%，未來個人專戶的所得替代率無上限規定，但相對也會有風險；待第8次精算結果出爐後，會有更精確數字。草案預計在農曆年後自審查會通過，盼盡快在3月送立法院審議。