影／蘇貞昌評蔣經國：莫忘獨裁者過往的滿手血腥

「經國七海文化園區」昨天開幕，蔡英文總統出席並致詞時表示，「蔣經國堅定保台立場，歷史定位由人民決定」，遭民進黨前立委段宜康開砲「莫名其妙」。

對此，行政院長蘇貞昌今天中午赴中央流行疫情指揮中心視察時受訪表示，蔡英文總統只是站在總統的高度，希望族群團結共同保台。台灣民主自由是一代代台灣人用青春血淚拚出來，獨裁者後期政策漸漸開放是因為力有未殆，這是民眾爭取來的，而非獨裁政府的恩賜，全世界民主國家都一樣。

蘇貞昌說，民眾知道如何保障自己的權利，也不會因為晚年獨裁者慈眉善目，就忘記早年滿手血腥。蔡總統力促轉型正義，正是要讓過往被威權迫害者被平反，政府也通過相關法案，希望立院快點通過給相關受迫害者彌補。