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蘇貞昌批蔣經國 藍：民進黨心口不一與蔣路線背道而馳

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

針對行政院長蘇貞昌批評前總統蔣經國：「不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥」。國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡政府對蔣經國評價「演雙簧」，一下要求蔣經國總統紀念圖書館改名，一下又辦紀念音樂會，甚至只敢引用部分事實為自己塗脂抹粉的行為，在在證明民進黨是「心口不一」，不敢正視蔣經國的真正貢獻。

林家興指出，從保衛台灣、建設台灣到推動民主台灣，都是由蔣經國總統在任內奠定，民進黨享受前人成果時有無任何感恩之心？蔣經國總統保台，正是為了放眼兩岸走向自由民主、和平繁榮的環境，而非如民進黨執意走向台獨，不斷挑釁對岸、置台灣民眾與區域盟友於戰爭風險之中。

林家興誠摯呼籲民進黨，如果要公正客觀評價蔣經國，就應該學習他的清廉自持、親民愛民、默默推動民主改革，以及開啟兩岸和平交流的大格局，不要為了謀一黨之私戕害人民福祉，這絕對與蔣經國路線背道而馳。

蔣經國 民進黨 行政院

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