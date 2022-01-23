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民進黨兩岸國際兵推營 蔡英文勉勵年輕人關注國安事務

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席蔡英文今天下午出席民進黨舉辦的第四屆「兩岸及國際事務兵推營」結業式。圖／民進黨提供
民進黨主席蔡英文今天下午出席民進黨舉辦的第四屆「兩岸及國際事務兵推營」結業式。圖／民進黨提供

民進黨主席蔡英文今天下午出席民進黨舉辦的第四屆「兩岸及國際事務兵推營」結業式，她致詞時表示，培育年輕人關心公眾事務、關注國安事務，對國家整體發展是非常重要的一件事，這也是民進黨長期努力的工作，她也勉勵學員多累積知識和經驗。

蔡英文表示，今天是第四屆「兩岸及國際事務兵推營」的結業式。很高興看到過去幾天的課程，有這麼多年輕朋友來參與。培育年輕人關心公眾事務，關注國安事務，對國家的整體發展，是非常重要的一件事，也是民進黨長期努力的工作。年輕朋友都是國家未來的支柱，不論是守住自由民主的生活方式，還是各行各業的發展，都需要大家的傳承，一棒接一棒。

民進黨規畫的營隊內容主要是透過由學員參與仿真式兵棋推演，實際體驗「國安幕僚」的日常。此次營隊也特別新增「實作課程」，希望在實際操作中加強學員的全民國防意識。

蔡英文表示，現在面對國際疫情衝擊，全球供應鏈重組及威權主義擴張，政府在外交經貿、國家安全、防疫等工作上，都必須更加謹慎面對。在決策當中，國安幕僚蒐集資料、提供建議，扮演了非常重要的角色。

蔡英文說，聽說經過這幾天的兵推，很多學員都更加了解在過程中，政府治理的挑戰，不僅要考量國內外處境，謹慎規劃執政的優先順序，也要善用有限的資源和時間完成目標；在過程中，還要權衡各界不同立場，持續溝通，才能把政策落實下去，「透過這些課程，我想大家都能感受到，無論是當總統，或是當國安幕僚，除了腦力，其實也滿消耗體力的。」

蔡英文表示，她要勉勵大家，民進黨有很多優秀的從政黨員，過去也跟大家一樣，參與過青年營隊，累積知識和經驗，現在不論是擔任民意代表或在行政部門服務，都有傑出的表現，「相信各位在未來也一定能做到。」

民進黨 國安 蔡英文

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