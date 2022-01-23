澳英AUKMIN強調台海和平穩定 鼓勵兩岸議題和平解決
「澳英外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN）在聯合聲明中納入強調台海和平穩定重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決，及支持台灣有意義參與國際組織；我外交部今表達感謝，並表示將持續與理念相近國家合作，共同維護台海及區域的和平穩定。
本次AUKMIN會議在澳洲雪梨實體召開，澳洲外長潘恩（Marise Payne）、防長杜登（Peter Dutton）及英國外相特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）與會。
AUKMIN聯合聲明指出，澳英兩國將持續推進「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）、「五眼聯盟」及印太戰略與軍事科技合作，捍衛國際規則及自由民主價值觀、共同應對氣候變遷挑戰、反對經濟脅迫，並對南海、緬甸情勢、新疆人權、香港自治、俄羅斯在烏克蘭邊界的軍力集結行動表達嚴正關切。
外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色；澳洲、英國是我國在印太區域的重要朋友，也是理念相近的夥伴，我國政府將在既有堅實基礎上持續與澳洲、英國等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。
外交部指出，自本月以來，包括1月6日「日澳元首（視訊）峰會」、1月20日「日法外交暨國防部長（2+2）會談」及1月21日「美日元首（視訊）峰會」均申明對台海安全情勢的重視。
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