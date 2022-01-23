作圖鬼才護航？王鴻薇：疫情去年狂點雙北今桃高不敢點？

疫情持續延燒，台北市議員游淑慧昨天質疑中央疫情圖表搞雙標，將有9例確診的雙北，硬要跟117例的桃園畫成一樣深紅區，北市議員王鴻薇今天也在臉書質疑，中央之前被網友踢爆，CDC官網竟把4例以上的雙北和100多例的桃園放在同一級之後，指揮中心的「作圖鬼才」仍然深諳利用園表掩護桃園甚至高雄疫情攀升的技巧。

王鴻薇今天在臉書說，「作圖鬼才又來了」、「去年狂點名雙北、桃園高雄不敢點」。

王鴻薇提到，昨天本土案例82例，這波本土爆發欲罷不止，去年指揮中心為了「提醒」雙北疫情，每天的記者會的圖表，必然特意拉出台北市和新北市的案例數，告訴大家雙北疫情如何嚴重。但昨天本土案例大爆發，82例中桃園新增64例，高雄新增15例，指揮中心卻未依循過去的製圖標準。看來，桃園高雄和雙北真的有不同待遇。