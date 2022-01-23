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作圖鬼才護航？王鴻薇：疫情去年狂點雙北今桃高不敢點？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
王鴻薇今天說，去年指揮中心為了「提醒」雙北疫情，每天的記者會的圖表，必然特意拉出台北市和新北市的案例數，但昨天本土案例大爆發，82例中桃園新增64例，高雄新增15例，指揮中心卻未依循過去的製圖標準。圖／引用自王鴻薇臉書
王鴻薇今天說，去年指揮中心為了「提醒」雙北疫情，每天的記者會的圖表，必然特意拉出台北市和新北市的案例數，但昨天本土案例大爆發，82例中桃園新增64例，高雄新增15例，指揮中心卻未依循過去的製圖標準。圖／引用自王鴻薇臉書

疫情持續延燒，台北市議員游淑慧昨天質疑中央疫情圖表搞雙標，將有9例確診的雙北，硬要跟117例的桃園畫成一樣深紅區，北市議員王鴻薇今天也在臉書質疑，中央之前被網友踢爆，CDC官網竟把4例以上的雙北和100多例的桃園放在同一級之後，指揮中心的「作圖鬼才」仍然深諳利用園表掩護桃園甚至高雄疫情攀升的技巧。

王鴻薇今天在臉書說，「作圖鬼才又來了」、「去年狂點名雙北、桃園高雄不敢點」。

王鴻薇提到，昨天本土案例82例，這波本土爆發欲罷不止，去年指揮中心為了「提醒」雙北疫情，每天的記者會的圖表，必然特意拉出台北市和新北市的案例數，告訴大家雙北疫情如何嚴重。但昨天本土案例大爆發，82例中桃園新增64例，高雄新增15例，指揮中心卻未依循過去的製圖標準。看來，桃園高雄和雙北真的有不同待遇。

王鴻薇說，之前網友踢爆CDC官網竟然把4例以上的雙北和100多例的桃園放在同一級之後，指揮中心的「作圖鬼才」仍然深諳利用園表如何掩護桃園甚至高雄的技巧。但「防疫大家一起來，只是指揮中心動不動就利用作圖鬼才小動作護航特定縣市和政治人物，以為民眾都看不出來嗎？」

台北市議員游淑慧昨天也質疑，中央疫情圖表搞雙標，將有9例確診的雙北，硬要跟117例的桃園畫成一樣深紅區。圖／引用自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧昨天也質疑，中央疫情圖表搞雙標，將有9例確診的雙北，硬要跟117例的桃園畫成一樣深紅區。圖／引用自游淑慧臉書

桃園 疫情

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