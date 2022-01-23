「禁止跑攤」 侯友宜取消今早參拜行程 ：防疫最大優先

亞旭電腦廠與高雄新光輪群聚兩頭燒，內政部長徐國勇要求宗教團體即日起停止辦理繞境、遊行、搶頭香等活動，甚至點名政治人物禁止跑攤。新北市長侯友宜原訂今上午前往三重護山宮參拜，昨晚臨時取消，他今日受訪表示，以防疫最大優先「沒有誰跟誰，市長也不例外」，會參酌疫情變化來調整行程。

國內疫情延燒，徐國勇宣布搶頭香、遶境、遊行、搶春遊等，春節期間停辦，同時點名「所有民選公職人員及政府官員，禁止跑攤。」侯友宜原訂今上午赴三重護山宮參拜，昨晚臨時取消改成視察校舍改建工程。侯今日受訪表示，市府會照規定來辦理，行程會參酌疫情變化來做調整，一切以防疫為最大優先，福袋發放原則上取消。

對於中央宣布政治人物禁止跑攤，是否導致新人曝光機會減少？侯友宜說，防疫沒有分誰跟誰，市長也不例外，守住市民平安、國人的健康，這才是我們每個人應盡的責任。

至於新北是否要升三級、禁內用，侯友宜說，最重要是守住疫情，目前看起來不管是台北、新北零星個案出現，馬上有個案就立即更快有效精準疫調、採檢，有效控制好疫情，不讓疫情再往外發散。

他說，本來期待境外阻絕能夠發揮最大效果，既然進到境內，大家一起並肩作戰，地方跟中央同心齊力。這段時間大家認為疫情比較鬆一點，但市府一定會緊盯，餐廳有沒有去落實做好實聯制，

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