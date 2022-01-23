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北部西堤爆疫情台南喜宴卻全陰 衛生局：我們也覺奇怪

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
針對高雄個案到台南參加喜宴，台南市衛生局設篩檢站讓相關人員接受檢測。本報資料照片
針對高雄個案到台南參加喜宴，台南市衛生局設篩檢站讓相關人員接受檢測。本報資料照片

台南市又有新的確診者足跡，市政府將在下午3點舉辦疫情記者會，公布最新的足跡；而針對高雄個案18212在16日來台南安平區的玄饌海鮮宴會館參加喜宴，總計匡列571人受檢，台南市的部分共採檢410人，衛生局表示，結果全部是陰性，但不代表沒人染疫，必須等待14天再看狀況。

對於北部西堤餐廳用餐造成大量的個案出現，台南喜宴目前卻採檢都是陰性，衛生局人員表示，一開始也非常擔心會像是西堤的情況，疫情在南部爆開來，畢竟根據研究Omicron的傳染力是1傳50人，但目前看起來卻都是陰性，「我們也不清楚原因」。

這一波Omicron變種病毒疫情來勢洶洶，高雄在爆發本土個案後，台南市接連3天都傳出有相關的足跡，讓台南市的疫情也跟著拉警報，衛生局表示，所幸目前尚未傳出台南市新增的本地個案，只有外縣市確診者到台南的足跡，但民眾出入戶外，一定要特別小心。

衛生局表示，高雄個案18212於1月16日11時至15時，在本市玄饌海鮮宴會館參加喜宴，目前匡列包括同桌的11人（來自高雄、雲林）進行居家隔離，而餐廳員工40人與同場賓客140人，接受自主健康管理，另外同場地還有兩場婚宴，賓客總計380人，則列為自主健康監測。

衛生局表示，目前除了居家隔離與自主健康管理部分全部採檢外，自主健康監測則鼓勵民眾接受採驗，台南市部分已採檢410人，全部都是陰性，其他則是外縣市，台南市尚未發現新增的本地個案。

衛生局表示，這並不代表這一波疫情已經沒有問題，有些人可能剛接觸病毒、目前還沒有發病，仍需等待14天之後採檢（居家隔離部分），而自主健康管理部分，則由衛生局人員密切監督是否有出現症狀，一旦有症狀就再採檢。

另外，高雄案18352曾於1月18日前往本市南化、大內區，已匡列13位接觸者居家隔離，目前採檢也都是陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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