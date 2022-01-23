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傅崐萁參選中央委員致登記人少？ 朱立倫：都公平對待

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今早到新北市黨部投票，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨主席朱立倫今早到新北市黨部投票，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

國民黨今舉辦中央委員選舉，當中有不少青年參選，國民黨主席朱立倫表示，都鼓勵青年參與黨的運作，很開心看到他們願意投入這次的選舉。另外，針對立法委員傅崐萁也參選，而登記參選人數剛好變少，他回應，這次應選名額本來就少，黨中央會公平對待每位同志。

朱立倫強調，鼓勵多一點青年共同來加入國民黨的運作，包含義務幹部、中央委員，甚至未來的中常委，國民黨需要更多年輕黨員、年輕幹部，所以他也很開心看到很多年青年願意投入中央委員選舉或接下來的中常委選舉。

另外，傅崐萁也參選這次中央委員選舉，而這次登記參選人數也比較少，引發討論。朱立倫回應，這次中央委員選舉應選名額由原來的210名減少至190名，所以參選的同志當然就減少，黨中央一律公平對待每位同志，希望大家共同參與黨的運作。

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