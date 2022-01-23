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蔡英文打「經國牌」遭圍剿？ 朱立倫：民進黨心口不一

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今針對蔡英文總統出席「經國七海文化園區」開幕回應媒體。記者李成蔭／攝影
國民黨主席朱立倫今針對蔡英文總統出席「經國七海文化園區」開幕回應媒體。記者李成蔭／攝影

「經國七海文化園區」昨日開幕，蔡英文總統出席並致詞。國民黨主席朱立倫表示，民進黨心口不一，促轉會前一天才批評且求改名，結果蔡英文又出席，並只說「定位由人民決定」，讓前總統蔣經國任由民進黨人士污辱。

朱立倫批評，民進黨完全心口不一，前一天要求蔣經國圖書館要改名，還批判蔣經國，而蔡英文到了現場，也沒有肯定蔣經國，甚至說所有的評價交由人民決定，從頭到尾就是用心口不一的方式來面對對台灣、對中華民國最有貢獻的蔣經國。

朱立倫認為，蔡英文既然到了現場，就應該大聲說出感謝蔣經國當時保衛台灣、建設台灣、奠定台灣民主的基礎，不應該隨由民進黨人士又要改名又要污辱，然後只說「定位由人民決定」。

朱立倫表示，蔣經國是真正愛台灣，不管保衛台灣、建設台灣，或讓台灣有今天的民主基礎，都是蔣經國奠定的，民進黨的朋友們今天在享受這些成果的時候，有沒有一點感恩之心？

朱立倫向蔡英文提醒，蔣經國是用鮮血及生命保衛台灣，另外也進一步開放民主，而兩岸關係上也是蔣經國真正開啟交流及對話，希望兩岸是和平的；民進黨用對抗、戰爭，只會害台灣，國民黨是真正保衛台灣、真正愛台灣。

蔣經國 民進黨 朱立倫

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