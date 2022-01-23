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阿扁問是否參選高雄市長 陳肇隆：絕對不會！

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆今天上前總統陳水扁廣播節目，陳水扁說，國民黨在2020年曾勸進陳肇隆參與高雄市長補選，「您是否考慮參選下屆高雄市長？」陳肇隆斬釘截鐵說，雖然勸進壓力很大，但自己絕對不會參選、從政。

陳肇隆表示，自己在公共領域、政治等方面經歷不足，經過深思熟慮後決定留在醫療領域，繼續助人。陳肇隆也勉勵後輩，在醫療領域就是選定方向、立定志向，就能發揮所長。

陳水扁提及，過去陳肇隆也曾婉拒前總統馬英九邀請擔任衛福部長，也曾有總統參選人希望陳肇隆能擔任副手。陳肇隆說，當勸進聲很大時會有些遲疑，但經過思考後仍以自己最能發揮的醫學領域為主，各個領域都能助人，因此也決定不選擇斜槓人生，繼續在醫學貢獻。

陳肇隆一生都在在長庚醫療體系努力，任職過台北、林口、基隆，最終回到高雄發展，也帶領高雄長庚獲獎無數，成為國際知名醫學中心，他在1984年成功移植亞洲首例肝臟後，陸續完成台灣首例活體肝移植、亞洲首例一肝兩受分割肝移植、世界首例活體肝移植等創舉。

他37年來共累積2000例換肝手術、以「5年存活率93%」創下全球最高紀錄，也成為日本漫畫《閃耀吧！手術刀》、小說《孤高的手術刀》等故事背景。

手術 陳水扁 長庚

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